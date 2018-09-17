Neue Standplätze am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Mitte September wurden am Flughafen Zürich die neuen Standplätze "Golf" in Betrieb genommen. Sie befinden sich im Süden des Flughafens, westlich der Werft 3.

Mit den zehn neuen Plätzen für die Offenabfertigung von Flugzeugen der Kategorie C baut der Flughafen Zürich sein Angebot für den Europaflugverkehr aus.

Nach 18 Monaten Bauzeit konnten heute im Süden des Flughafens Zürich zehn neue offenen Standplätze rund zwei Monate früher als ursprünglich geplant fertiggestellt und dem Betrieb übergeben werden. Sie tragen den Namen "Golf" und bieten künftig auf insgesamt acht Hektaren Platz für Flugzeuge der Kategorie C. Darunter fallen Flugzeugtypen wie beispielsweise C-Series (künftig A220), A320 oder B737. Sämtliche Standplätze verfügen über eine Flugzeugenergieversorgung. Zur Erschliessung wurde der Rollweg Echo gegen Süden verlängert.

Ersatzmassnahmen umgesetzt

Zum Bau der neuen Standplätze galt es, für bestehende Infrastrukturen Ersatz zu finden. So wurden die landseitigen Parkplatzflächen nordwestlich des Parkplatzes P65 (gegenüber Rest. Runway 34) neu angeordnet. Weiter entstanden für die verdrängte bestehende Schneedeponie Süd zwei Ersatzstandorte. Für das auf der neu befestigten Fläche "Delta Süd" anfallende Regenwasser musste zudem auf einer Fläche von rund 2‘300 m2 ein neues Retentionsfilterbecken nördlich der Piste 28 erstellt werden. Sämtliche Ersatzmassnahmen (Parkplätze, Schneedeponien und Retentionsfilterbecken) konnten bereits im Oktober 2017 in Betrieb genommen werden.

Antwort auf steigende Nachfrage

Die neuen Standplätze tragen dazu bei, die steigende Nachfrage des Europaverkehrs nach Abfertigungsstandplätzen abzudecken. Dank ihrer Nähe zur bestehenden Infrastruktur werden sie zudem einen wichtigen Beitrag leisten, die Betriebsabläufe zu optimieren und auch weiterhin kurze Umsteigezeiten am Flughafen Zürich zu garantieren.

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