Neue Sonnendestinationen ab Dresden

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ab Frühjahr 2024 werden ab dem Flughafen Dresden wieder Urlaubsreisen zu Zielen in Italien und neu nach Griechenland und Portugal angeboten.

Wie im vergangenen Jahr, stehen im April und Mai beliebte Ziele in Italien wie die Amalfiküste, Ischia, Sardinien, Sizilien oder die Liparischen Inseln im Flugplan. Neu hinzukommen werden Flüge auf die griechische Insel Santorin und direkt in das Zentrum der portugiesischen Algarve, nach Faro.

„Unsere Angebote ab Dresden erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit ihnen erreichen wir Gäste aller Altersgruppen, die bequem aus der Region zum Baden, Erholen und Entdecken starten möchten.“, betont Axel Schmidt, Geschäftsführer sz-Reisen. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unser Angebot ab Dresden 2024 erweitern können“, so Schmidt weiter.

Die Flugreisen werden in Kooperation mit mehreren deutschen Reiseveranstaltern durchgeführt, zentral für alle Partner zusammengestellt und gemeinsam mit sz-Reisen unter der Marke „MOMENTO powered by sz-Reisen“ vermarktet.

Zum Einsatz kommt die renommierte deutsche Fluggesellschaft Sundair, die Flugzeuge vom Typ Airbus einsetzt.