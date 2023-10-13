Neue Sommerdestinationen ab Friedrichshafen

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Der Flughafen Friedrichshafen freut sich über Charterflüge nach Korsika und Lefkas, diese werden durch den Insel-Experte Rhomberg Reisen angeboten.

Der nächste Sommer kommt bestimmt – und mit ihm der nächste Trip in die Sonne! Für alle Urlauber aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz gibt es dazu im kommenden Jahr zwei neue Nonstop-Flugverbindungen an den Strand. Der österreichische Insel-Experte Rhomberg Reisen startet neu ab Friedrichshafen mit exklusiven Charterflügen nach Korsika und auf die griechische Ferieninsel Lefkas.

Ab 28. April 2024 geht es mit Rhomberg Reisen nun auch ab Friedrichshafen nonstop nach Korsika. Jeden Sonntag verbindet Avanti Air im Auftrag des österreichischen Marktführers in Sachen Korsika-Reisen die Stadt mit Calvi. Nach nur etwas mehr als einer Flugstunde kann der Urlaub beginnen, der schon beim problemlosen Check-In am Bodensee-Airport seinen entspannten Anfang nimmt. Vor Ort bietet Rhomberg Reisen sein breit gefächertes Angebot, das vom beliebten Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ über Hotels, Ferienwohnungen bis zu geführten Wander- und Mietwagenreisen reicht. Die reizvolle Verbindung von Bergen und Meer lockt gerade Aktivurlauber, um Wandern, Bergsteigen, Biken mit Strand und Sonne zu kombinieren. Bei speziellen Themenwochen stehen Yoga, Trailrunning und Hochtouren auf dem Programm. Neben Friedrichshafen verbindet der Rhomberg-Charter bis Mitte Oktober auch Memmingen, Innsbruck, Salzburg, Wien, Graz und St. Gallen-Altenrhein mit Korsika.

Sonne, Strand und Griechenland pur bietet Rhomberg Reisen mit seiner zweiten neuen Flugverbindung ab Friedrichshafen: Ab 11. Mai 2024 startet Rhomberg Reisen einen exklusiven Charter vom Bodensee-Airport zur griechischen Insel Lefkas und dem Festland Epirus, wo sich auch der Flughafen Preveza befindet. Jeden Samstag geht es mit Avanti Air nonstop zu einer der schönsten griechischen Inseln, die insbesondere mit traumhaften Stränden begeistert. Aber auch das Festland Epirus überzeugt mit seiner Mischung aus grüner Gebirgslandschaft und traumhafter Küste sowie mit kulturellen Höhepunkten wie den Meteora-Klöstern. Weitere Flüge finden ab Wien statt. Vor Ort bietet der Veranstalter seinen bewährten Mix aus Hotels, Ferienwohnungen und Mietwagenrundreisen.

Flughafen Friedrichshafen