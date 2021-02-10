Neue Sommerdestination ab Graz

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Ab dem 19. Juni 2021 geht es ab dem Flughafen Graz auf die Geburtsinsel Napoleons, neu wird die Destination Calvi auf Korsika ins Streckennetzt von Graz aufgenommen.

Der Flughafen Graz freut sich über einen Neuzugang im Sommerflugplan. Der österreichische Reiseveranstalter Rhomberg Reisen bietet ab Mitte Juni wöchentlich Direktflüge nach Calvi auf Korsika an. Geflogen wird jeweils am Samstag um die Mittagszeit mit einer Bombardier Q400.

Marco Wohlfahrt, M.Sc., Co-Geschäftsführer Rhomberg Reisen: „Wir freuen uns, für die Fluggäste des Flughafen Graz ab 19. Juni eine neue Flugverbindung direkt nach Korsika von ihrem regionalen Abflughafen anzubieten.“

„Neben Karpathos, Zakynthos und Naxos können wir nun mit Calvi eine vierte neue Destination im kommenden Sommerflugplan anbieten“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Ein großes Dankeschön geht an unsere Reiseveranstalterpartner, in diesem Fall an Rhomberg Reisen, die trotz der großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie neue Produkte kreieren und wir damit gemeinsam unseren Fluggästen eine umfassende Auswahl an attraktiven Destinationen für den Sommer bieten können.“