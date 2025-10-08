Neue Schlafkabinen am Flughafen Stuttgart

Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart stehen im Terminal 1 jetzt vier Schlafkabinen bereit für Reisende, die das Angebot zur Übernachtung oder auch tagsüber nutzen möchten.

In den rund vier Quadratmeter großen Kabinen wartet ein frischbezogenes Bett, ein Tisch sowie ein Touchscreen, mit dem die Beleuchtung gesteuert, der Wecker gestellt oder Musik ausgewählt werden kann.

Buchbar sind die Kabinen online über die Website des Anbieters napcabs GmbH Germany. Tagsüber kostet die Stunde 17 Euro, nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sind 12 Euro pro Stunde fällig (Stand Oktober 2025), teilte heute der Airport mit.

