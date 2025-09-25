Neue Ryanair Strecken ab Saarbrücken

Ryanair Boeing 737-8 (Foto: Ryanair)

Für kommenden Sommer hat die Airline Ryanair zwei Urlaubsziele in Italien und eines in Spanien in ihr Flugangebot ab Saarbrücken aufgenommen. Die Flüge sind bereits buchbar.

Im Sommerflugplan (März – Oktober 2026) wird Ryanair folgende drei Ziele – jeweils zweimal pro Woche – ab dem Flughafen Saarbrücken anfliegen:

Trapani auf der italienischen Urlaubsinsel Sizilien,

Lamezia Terme in der südwestitalienischen Region Kalabrien,

Alicante an Spaniens beliebter Costa Blanca.

Der Start des Flugangebots erfolgt rechtzeitig zu Beginn der saarländischen Osterferien. Die Flüge können ab morgen über die Website der Airline unter www.ryanair.de gebucht werden.

Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafens Saarbrücken: „Ich freue mich, dass wir mit Ryanair eine weitere internationale Airline von den Stärken des Flughafens und der Region überzeugen konnten. Mit den neuen Zielen erweitert sich das Flugangebot für unsere Passagiere qualitativ und quantitativ deutlich. Ich gehe davon aus, dass unsere Fluggäste dieses Angebot sehr gut annehmen und viele die Gelegenheit nutzen werden, die neuen Urlaubsregionen kennen zu lernen.“

Marcel Pouchain Meyer, Head of Marketing & Communication von Ryanair für Deutschland, Österreich und die Schweiz: „Wir freuen uns sehr, den Start unserer Flüge nach Saarbrücken bekanntzugeben. Durch unser Wachstum an Regionalflughäfen mit wettbewerbsfähigen Kosten wie Saarbrücken können wir die enorm hohen Zugangskosten der großen deutschen Flughäfen vermeiden. Das ermöglicht es uns, die Ticketpreise niedrig zu halten und unseren Passagieren mehr Auswahl zu bieten. Die neuen Strecken nach Alicante, Lamezia Terme und Trapani mit jeweils zwei wöchentlichen Flügen sind ideal für Sommerurlaube – sei es für einen Strandurlaub in Spanien oder um die authentische italienische Kultur in Kalabrien und Sizilien zu entdecken. Wir freuen uns darauf, in der kommenden Sommersaison viele Passagiere an Bord begrüßen zu dürfen.“

Wirtschaftsminister Jürgen Barke: „Das ist eine tolle Nachricht für den Flughafen Saarbrücken und für Urlauberinnen und Urlauber aus der gesamten Region. Mit den neuen Linien wird die Auslastung des Flughafens als wichtiger Wirtschaftsfaktor in unserem Land weiter gestärkt. Ich lade die Saarländerinnen und Saarländer dazu ein, von dem neuen Angebot im kommenden Jahr rege Gebrauch zu machen.“

Verkehrsministerin Petra Berg: „Die Aufnahme der Ryanair-Verbindungen am Flughafen Saarbrücken steigert die Attraktivität für den Sommerbetrieb und gerade für ein junges Zielpublikum deutlich. Die drei Urlaubsziele, die bisher eine längere Anfahrt nach Frankfurt oder andere Flughäfen bedeutet haben, können nun auch bequem und über kürzere Wege in Saarbrücken erreicht werden.“