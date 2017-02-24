Neue Ryanair Strecken ab Karlsruhe Baden-Baden

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Ryanair verkündet fünf neue Strecken ab dem Flughafen Karlsruhe Baden-Baden und baut Angebot nach London-Stansted aus.

Ryanair wird im Winter 2017 2018 neu jeweils zweimal pro Woche nonstop ab Karlsruhe Baden-Baden nach Edinburgh, Eilat Owda, Lissabon, Tel Aviv und Warschau-Modlin fliegen. Das Angebot zwischen Karlsruhe Baden-Baden und London-Stansted wird auf neunmal pro Woche ausgebaut. Die neuen Flüge werden voraussichtlich Ende Februar 2017 auf www.ryanair.com zur Buchung freigeschaltet.

Ab Karlsruhe Baden-Baden fliegt Ryanair außerdem zahlreiche weitere Destinationen an: Buchen Sie Ihren Flug nach Alicante, Barcelona-Girona, Bari, Lamezia Terme, Malaga, Malta, Palma de Mallorca, Porto, Rom-Ciampino, Sofia, Teneriffa-Süd, Thessaloniki, Trapani auf Sizilien oder Zadar an der kroatischen Adria-Küste auf www.ryanair.com.

Flughafen Karlsruhe Baden-Baden