Neue Ryanair Linien ab Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Ab dem nächsten Sommerflugplan wird Ryanair vom Flughafen Memmingen nach Sevilla und Varna fliegen.

Wer im Herbst bereits vom Frühling träumen möchte, bekommt nun dazu neue Gelegenheiten: Denn ab 30. März nächsten Jahres gibt es am Flughafen Memmingen zwei neue Flüge mit Sonnengarantie. Ryanair nimmt dann das spanische Sevilla und Varna an der rumänischen Schwarzmeerküste in das Sommer-Angebot auf.

Die Sonne Südspaniens verheißt das neue Reiseziel, das Ryanair ab 30. März nächsten Jahres zwei Mal wöchentlich anfliegt. Jeden Montag und jeden Donnerstag geht es nonstop in die Hauptstadt der Autonomen Region Andalusien, Sevilla. Die viertgrößte Stadt Spaniens gilt als Wiege des Flamenco und der Tapas und fasziniert ihre Besucher mit malerischen Stadtvierteln, bedeutenden Kathedralen und Palästen, archäologischen Sehenswürdigkeiten und einer reichen Geschichte. Sevilla ist nicht nur ein ideales Ziel für einen Städtetripp, sondern auch Ausgangspunkt für eine Rundreise im Süden der iberischen Halbinsel.

Richtung Osten und ebenfalls der Sonne entgegen führt die zweite Flugverbindung, die Ryanair im kommenden Frühjahr startet: Zwei Mal in der Woche steht Varna an der rumänischen Schwarzmeerküste auf dem Flugplan. Vor den Toren der Stadt befindet sich mit dem sogenannten Goldstrand das touristische Zentrum der Region, das in den letzten Jahren für Furore gesorgt und auch zahlreiche Urlauber aus Deutschland angezogen hat. Jeden Montag und jeden Donnerstag geht es von Memmingen nonstop in die Ferienregion, die zudem auch von Wizz Air ab hier angeflogen wird. „Mit diesen beiden Zielen erweitern wir unser touristisches Angebot um weitere attraktive Ziele“, betont Airport Geschäftsführer Marcel Schütz, „und können so unseren Passagieren einen Sommer voller spannender Destinationen bieten.“

Flughafen Memmingen