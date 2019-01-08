Neue Ryanair Linien ab Berlin

Ryanair Boeing 737 MAX (Foto: Ryanair)

Ryanair eröffnet zwei neue Strecken ab Berlin Schönefeld, die eine führt nach Lappeenranta und die zweite nach Tallinn.

Ryanair hat am 4. Januar 2019 den Start zwei neuer Strecken von Berlin Schönefeld nach Lappeenranta und Tallinn bekannt gegeben, die beiden neuen Linien sollen ab April starten. Die Strecke nach Lappeenranta wird zweimal wöchentlich, die nach Tallinn dreimal wöchentlich bedient. Diese Routen sind Bestandteil des bisher größten Sommerflugplans 2019, der insgesamt 51 Routen umfasst. Dazu gehören unter anderem acht neue Strecken nach Banja Luka, Brünn, Edinburgh, Faro, Kiew, Lappeenranta, Marrakesch und Tallinn.

Ryanair freut sich, die neuen Verbindungen von Berlin Schönefeld nach Lappeenranta und Tallinn ankündigen zu können, die ab April 2019 bedient werden. Diese neuen Strecken sind die siebte und achte neue Route von Berlin Schönefeld im Rahmen unseres Sommerflugplans 2019, dem bisher größten. Berliner Kunden und Touristen können für ihren Urlaub im Sommer 2019 nun eine der 51 Strecken zu günstigsten Preisen buchen.

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