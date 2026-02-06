Neue Pizza an Bord von Corendon

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines erweitert ab sofort das Speisenangebot an Bord um die türkische Pizza Lahmacun.

Dazu arbeitet die Ferienfluggesellschaft mit Mangal Döner, dem Gastronomiekonzept von Fußballstar Lukas Podolski und Gastronom Metin Dag, zusammen und bringt eine der populärsten türkischen Street-Food-Spezialitäten direkt ins Flugzeug. Geschmacklich erinnert das Mangal Lahmacun an die dünnen, in traditionellen Steinöfen gebackenen Fladen aus Hefeteig, die mit einer würzigen Mischung aus Hackfleisch, Tomaten und Zwiebeln bestrichen werden. Erhältlich ist der Snack auf allen Flügen von Corendon Airlines ab Düsseldorf sowie Köln und kostet ab 6,50 Euro.

Das Angebot an Bord ist sehr wichtig für das Reiseerlebnis unserer Gäste, weshalb wir mit solchen Kooperationen das Fliegen mit Corendon Airlines noch genussvoller und unvergleichlicher machen,

erläutert Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines.

Mangal Döner x Lukas Podolski10 steht für Geschmack, der Deutschland und die Türkei miteinander verbindet. Nach dem überaus erfolgreichen Start unseres Döner- und Ayran-Angebots im vergangenen Jahr ergänzen wir diese Auswahl nun um Lahmacun, eines der beliebtesten Gerichte der türkischen Küche.

Auch Lukas Podolski und Metin Dag freuen sich über die Kooperation:

Mangal steht für die Aromen aus unserer Kindheit. Unser Lahmacun an Bord von Corendon Airlines anzubieten, ist für uns etwas ganz Besonderes, denn hier treffen Fußball, Genuss und Reisen aufeinander.

Die Partnerschaft passt perfekt zur sportlich geprägten Markenstrategie von Corendon Airlines. Unter anderem gehört der traditionsreiche polnische Fußballverein Gornik Zabrze, bei dem Lukas Podolski aktuell unter Vertrag steht und der derzeit den zweiten Platz in der polnischen Ekstraklasa belegt, zu den von der Fluggesellschaft unterstützten Clubs.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

Über Mangal Döner x Lukas Podolski10

Mangal Döner x Lukas Podolski10 wurde 2016 gegründet. Das Konzept entwickelte Fußballweltmeister Lukas Podolski gemeinsam mit dem Gastronomen Metin Dag. Das Systemgastronomie-Unternehmen mit Sitz in Köln ist in über 20 Städten in Deutschland, Polen und den Niederlanden vertreten. Zusammen mit Franchisepartnern werden über 50 Restaurants betrieben, und es befinden sich zahlreiche weitere in Planung. Lukas Podolski und Metin Dag setzen bei ihren Standorten auf attraktive Top-Lagen in urbanen Hotspots sowie auf belebte Orte wie Flughäfen, Bahnhöfe und Raststätten. Das Restaurantkonzept von Mangal Döner x Lukas Podolski10 ist so überzeugend wie geschmackvoll: authentische Döner aus hochwertigen Zutaten, frische knackige Salate, eine spezielle Gewürzmischung und selbstgebackenes Brot aus der eigenen Backstube. Auch das Credo von Lukas Podolski ist besonders: „Ich will den Döner nicht neu erfinden, aber die Zutaten müssen immer frisch und von hoher Qualität sein. Auch das gewisse Flair des Ladens ist mir wichtig. Wir wollen den besten Döner machen.“