Neue Norwegian Flüge ab Hamburg

Zum Sommerflugplan 2020 nimmt Norwegian Air Shuttle ab Hamburg Linienflüge nach Alicante und Kopenhagen auf.

Dadurch haben Hamburger Passagiere noch mehr Auswahl an Flügen zu diesen beiden Destinationen. Nach Alicante an der spanischen Costa Blanca wird Norwegian zweimal pro Woche jeweils donnerstags und sonntags fliegen, in die dänische Hauptstadt Kopenhagen geht es ebenfalls zweimal wöchentlich montags und freitags.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass Norwegian noch stärker auf Hamburg setzt und die Angebotsvielfalt für unsere Passagiere ausweitet", sagt Gesa Zaremba, Senior Manager Traffic Delevopment am Hamburg Airport. "Dies ist ein positives Zeichen für Hamburg und die Metropolregion. Die Nachfrage nach attraktiven Flugzielen ist ungebrochen hoch und diesem Wunsch kommen wir gemeinsam mit unserem Partner Norwegian gerne nach." Die Strecken werden mit Flugzeugen des Typs Boeing 737-800 bedient.

Insgesamt sechs Flugziele wird Norwegian im Sommerflugplan 2020 mit Hamburg verbinden und legt dabei den Fokus auf das spanische Festland, die Kanaren und Skandinavien. Neben Alicante und Kopenhagen steuert die Fluggesellschaft in der Sommersaison Oslo, Málaga, Gran Canaria und Teneriffa an.

"Wir freuen uns sehr über die Aufnahme der neuen Strecken. Durch sie können wir noch mehr deutsche Kunden an Bord unserer brandneuen und umweltschonenden Boeing 737-800 Flotte, die sämtlich über kostenloses WLAN verfügt, willkommen heißen", sagt Magnus Thome Maursund, Senior Vice President Commercial Short Haul bei Norwegian.

Ihren Erstflug am Hamburg Airport feierte Norwegian im Oktober 2005 nach Oslo – damit ist die Fluggesellschaft seit über 14 Jahren ein fester Partner des Flughafens.