Neue Logistikeinrichtung für Flughafen Wien

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Kürzlich erfolgte der Spatenstich für ein neues Zentrallogistikzentrum am Flughafen Wien für die Belieferung von Shops und Restaurants.

Ab 2027 werden über 100 Shops und Restaurants in den Terminals direkt von einer zentralen Logistikeinrichtung beliefert. Errichtet wird das Gebäude von der Baumanagement-Abteilung des Flughafen Wien auf einer etwa 6.000 m² großen Fläche nahe des General Aviation Centers mit direkter Anbindung an das Flughafen-Vorfeld. Der Spatenstich hat nun am 26. Mai 2025 gemeinsam mit David Fitzgerald, CEO von Bradford Airport Logistics, Lorenzo Belicchi, Executive Vice President Europe von Bradford Airport Logistics, den beiden Flughafen Wien-Vorständen Mag. Julian Jäger, Dr. Günther Ofner sowie Philipp Ahrens, Senior Vice President Center Management am Flughafen Wien und DI Stefan Kovacs, Senior Vice President Planung, Bau und Bestandsmanagement am Flughafen Wien stattgefunden. Betrieben wird das neue Zentrallogistikzentrum von der Vienna Airport Logistics GmbH, einem Joint Venture von Bradford Airport Logistics und der Flughafen Wien AG. Geschäftsführer wird Philipp Ahrens, der diese Funktion neben seiner Tätigkeit als Senior Vice President Center Management am Flughafen Wien ausübt.

Nach Inbetriebnahme der Süderweiterung in 2027: Insgesamt mehr als 100 Shops und Gastronomiebetriebe am Flughafen Wien

Mit der Süderweiterung im Terminal 3 wächst nicht nur die Terminalfläche, sondern auch das kommerzielle Angebot am Flughafen Wien: Auf rund 70.000 m² entsteht hier eine moderne und elegante Reiseumgebung. Passagiere erwarten ab 2027 insgesamt 30 neue Shops und Gastronomie-Outlets mit klarer Ausrichtung auf österreichische Qualität und internationale Premiummarken, großzügige Lounges, moderne Sicherheitskontrollen und ein exklusives Ambiente. Insgesamt bietet der Flughafen Wien nach Eröffnung der Süderweiterung über 100 Shops und Restaurants in der gesamten Terminalumgebung. Die Belieferung erfolgt künftig ausschließlich über das neue Logistikzentrum – ein Projekt, das Effizienz, Nachhaltigkeit und High-End-Service optimal miteinander verbindet.

Zentrale Versorgung der Shops und Gastronomiebetriebe über neues Logistikzentrum

Herzstück des neuen Logistikkonzepts ist ein zentral gelegenes Logistikzentrum mit einer Fläche von rund 6.000 m², das künftig alle Anlieferungen in die Terminals bündelt. Das Gebäude ist direkt an das Flughafen-Vorfeld angebunden, wodurch Lieferungen sicher und pünktlich bis an das Lagertor der Shops und Restaurants erfolgen können. Jede Anlieferung wird im Logistikzentrum erfasst, auf Sicherheit geprüft, zusammengeführt und zeiteffizient an die jeweiligen Nutzungsbereiche übergeben. Für Betreiber der Shops und Restaurants am Airport entsteht so ein einheitlicher, klar geregelter Prozess – die Zahl der Einzelanlieferungen reduziert sich signifikant, Abläufe werden planbarer und störungsfrei.