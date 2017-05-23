Neue Linien ab dem Flughafen Hannover

airberlin at Hannover (Foto: Hannover Airport)

Die Fluggesellschaften Aegean und Wizz Air steuern seit Samstag neue Destinationen ab Hannover an. Und auch Eurowings ist seit Sonntag mit einer neuen Strecke dabei.

Der erste Flug aus Athen landete am Samstag um 16:25 Uhr auf der Südbahn in Hannover. Zur Begrüßung gab es ein Foto mit der Crew vor dem A320 von Aegean Airlines. Ab sofort geht es montags, mittwochs und samstags in die griechische Metropole.

Und auch die Wizz Air ist am Samstag mit einem neuen Ziel an den Start gegangen. Ab sofort verbindet sie Hannover mit der serbischen Hauptstadt Belgrad. Wizz Air fliegt von Hannover bereits nach Bukarest, Kiew, Skopje und Budapest.

Seit Sonntag geht es immer sonntags mit der Lufthansa-Tochter Eurowings nach Cagliari, die größte Stadt Sardiniens.

Die vielen neuen Verbindungen wirken sich auch positiv auf die Verkehrsstatistik am Hannover Airport aus. Besonders der Monat April lag mit rekordverdächtigen 12 Prozent über dem Vorjahr.

Von Januar bis April starteten und landeten insgesamt 1,44 Millionen Fluggäste am Hannover Airport. Das ist ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

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