Neue Linie ab Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am 14. Juni 2016 startete Germania erstmals von Münster Osnabrück nach Adana in der Türkei.

Germania erhöht damit die Anzahl der nonstop ab Münster Osnabrück bedienten Zielorte auf nunmehr dreizehn. Adana befindet sich in der Südosttürkei, und das Angebot richtet sich speziell an die türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Region, die in den Ferien ihre Familien in der Türkei besuchen möchten oder von dort Besuch erwarten. Adana wird ab Münster Osnabrück bis Ende Oktober jeden Dienstag angeboten.

Flughafen Münster Osnabrück