Neue Linie ab Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund kündigt für den Herbst eine neue Linie nach Ägypten an.

Im Herbst erwartet die Reisenden ein weiteres Urlaubsziel im Flugprogramm des Dortmunder Flughafens. Denn Hurghada in Ägypten kehrt auf den Flugplan des Dortmunder Flughafens zurück. Das beliebte Urlaubsziel in Nordafrika wird schon ab Oktober 2017 wieder vom Dortmunder Flughafen aus angeflogen und für Reisende eine weitere Möglichkeit sein, kurzfristig in Richtung Sonne abzuheben.

Die neu hinzugekommene Flugroute vom Dortmund Airport aus wird von der Fluggesellschaft Corendon Airlines Europe bedient. Die Maschinen starten immer mittwochs nach Hurghada in Ägypten, jeweils um 12.20 Uhr. Die Flugtickets können bereits über die Website von Corendon Airlines sowie bei bekannten Reiseveranstaltern gebucht werden.

Lange Sandstrände und beeindruckende Unterwasserwelt

Nicht ohne Grund ist Hurghada zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in Ägypten herangereift. Die warmen Temperaturen und die traumhaften Strände am Roten Meer locken jedes Jahr zahlreiche Besucher an, um Sonne zu tanken, am Strand zu entspannen oder die beeindruckende Unterwasserwelt zu entdecken. Das Land der Pharaonen und Pyramiden ist nicht zuletzt auch wegen des guten Preis-Leistungsverhältnis für viele Reisende die erste Wahl.

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