Neue Germania Strecken ab Bremen

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Was wäre ein Urlaub ohne Sonne und Strand? Die türkische Ägais bietet ihren Urlaubern nicht nur das, sondern auch köstliches Essen und Einblicke in antike Kulturen.

Ab sofort sind die türkische Strände für sonnenhungrige Bremer näher gerückt. Erstmals hob am 15. Mai 2017 ein Airbus A319, mit Platz für 138 Fluggäste, um 14:45 Uhr am Flughafen Bremen in Richtung Dalaman ab und landete 19:00 Uhr Ortszeit auf dem internationalen Flughafen an der Mittelmeerküste.

Was wäre ein Urlaub ohne Sonne und Strand? Die türkische Ägais bietet ihren Urlaubern nicht nur das, sondern auch köstliches Essen und Einblicke in antike Kulturen. Die Stadt Dalaman an der Südwestküste der Türkei, zählt zu den aktuellsten touristischen Destinationen des Landes. Dank ihrer schönen Naturstrände und der umgebenden Landschaft mit Wander- und Klettermöglichkeiten hat die Region rund um die Stadt am Mittelmeer ein riesiges Ferienpotenzial.

Die türkische Küste an der Ägais gilt als ein El Dorado für Badeurlauber und Wassersportler, ebenso wie für Naturliebhaber, die beim Besuch im angrenzenden, riesigen Delta auf ihre Kosten kommen. Wer sich dem Segeln verschrieben hat, dem liegt als ambitionierter Segler das Segelrevier im Golf von Fethiye zu Füßen. In den Hotels werden vor allen Dingen Wellness und Spa großgeschrieben. Von hier aus sind weitere in der Region liegende Touristikzentren wie Dalyan, Marmaris und Fethiye sowie der Ferienort Sarigerme gut zu erreichen.

Im Sommerflugplan 2017 fliegt die Fluggesellschaft Germania jeden Montag den Airport Dalaman an und baut damit ihr Engagement am Airport Bremen weiter aus. Der Ferienort liegt genau in der geographischen Mitte, zwischen Izmir und Antalya. Mit der neuen Direktverbindung schließt die Berliner Fluggesellschaft eine Lücke im Angebot an der südwestlichen Mittelmeerküste. Aktuell startet damit die grün-weiße Airline von der Hansestadt aus zu 20 Destinationen und gehört damit, neben Ryanair, zu der Fluggesellschaft mit den meisten Urlaubszielen am Bremen Airport.

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