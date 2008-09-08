Neue Gerüchte um Air Berlin

Gerüchten zufolge soll die kränkelnde Air Berlin beim Ferienflieger LTU mehr einsparen als in anderen Bereichen.

Die in Düsseldorf stationierte LTU Flotte soll um 6 Flugzeuge auf 22 reduziert und zum Teil an andere Standorte verlagert werden. Die Tochter LTU und der Flughafen Düsseldorf werden damit stärker als erwartet von der Air Berlin Krise getroffen. Diese Informationen stammen aus einem Schreiben der Pilotenvereinigung Cockpit. Air Berlin dementierte die Angaben, LTU solle weiterhin wie vereinbart 20 Prozent der Air Berlin Flotte stellen. Air Berlin hatte bereits angekündigt, ihre Flotte auf den 1. November von 134 auf 120 Flugzeuge zu reduzieren und Strecken abzubauen. Bei diesen Massnahmen soll es bleiben.