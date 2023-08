Neue Fluggesellschaft in Altenrhein

Die Flughafenbetreiberin Altenrheins plant eine neue Fluggesellschaft, die ab dem 27. März 2011 von Altenrhein nach Wien fliegen will.

Die neue Fluggesellschaft wird People’s Vienna Line heissen und soll ab dem Sommerflugplan 2011 auf der Linie Altenrhein – Wien verkehren. Für den Betrieb der neuen Fluggesellschaft wurde durch die Flughafenbetreiberin die Tochterunternehmung Altenrhein Luftfahrt GmbH im österreichischen Dornbirn gegründet. Zum Einsatz wird ein moderner Embraer 170 Jet mit 76 Sitzplätzen kommen. Momentan wird die Strecke Altenrhein – Wien durch Austrian Airlines täglich dreimal bedient und bindet die Grenzregion an das wichtige Wirtschaftszentrum Wien an. Der Flugplatz Altenrhein ist auf dieser Linie mit Austrian Airlines vertraglich gebunden und hat diesen Vertrag gekündet, um diese Linie in Zukunft auf eigene Rechnung betreiben zu können.