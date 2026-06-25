Neue Feuerwache am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf, Andreas Wiese)

Flughafen Düsseldorf weiht eine der modernsten Feuerwachen Europas ein, der Flughafen hat über 65 Millionen Euro Investition in zentrale Sicherheitsinfrastruktur getätigt.

Standesgemäße Einweihung für eine der modernsten Feuerwachen Europas: Rund drei Monate nach dem Umzug der Flughafenfeuerwehr in die neue Wache hat der Flughafen Düsseldorf das Gebäude im Beisein der Belegschaft Vertretern aus Stadt, Behörden und Partnerunternehmen vorgestellt. Mehr als 65 Millionen Euro hat der Flughafen in die neue Wache investiert. Das viergeschossige Gebäude umfasst rund 14.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Damit stärkt der Airport eine zentrale Sicherheitsinfrastruktur am Standort und schafft moderne Arbeitsbedingungen für die rund 200 Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr.

Einweihung der neuen Hauptfeuerwache des Düsseldorfer Airports (Foto: Flughafen Düsseldorf)

„Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Unsere Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind rund um die Uhr einsatzbereit, wenn es auf jede Sekunde ankommt. Mit der neuen Wache geben wir ihnen die Bedingungen, die ihrer Aufgabe und Verantwortung gerecht werden", so Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor des Düsseldorfer Flughafens. „Gleichzeitig erfüllen wir die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen an einen internationalen Verkehrsflughafen. Die neue Feuerwache zeigt, was möglich ist, wenn Engagement, fachliche Exzellenz und Teamarbeit zusammenwirken. Mein Dank gilt allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen, unseren Partnern und unseren Gesellschaftern."

„Der Flughafen Düsseldorf belegt regelmäßig Spitzenplätze in internationalen Rankings. Als zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur und bedeutendes Drehkreuz im Herzen Europas wird der Airport kontinuierlich weiterentwickelt", betont Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Dazu gehören neben einer modernen Passagierabfertigung selbstverständlich auch Investitionen in die Sicherheit. Mit der neuen Hauptfeuerwache stärkt der Flughafen seine Leistungsfähigkeit und sichert zugleich die Zukunft des Standorts. Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat dieses wegweisende Projekt als Gesellschafterin von Anfang an unterstützt."

Herzstück des Gebäudes ist die neue Feuerwehreinsatzzentrale in direkter Nähe zur Sicherheitszentrale des Flughafens. Für die Einsatzfahrzeuge stehen 28 Stellplätze zur Verfügung, ergänzt durch fünf weitere Stellplätze für Rettungsfahrzeuge. Hinzu kommen spezialisierte Werkstätten für Atemschutzgeräte und Feuerlöscher, eine Atemschutz-Übungsstrecke sowie moderne Sozial-, Erholungs- und Trainingsbereiche.

Besonderes Augenmerk lag auf den Arbeitsbedingungen der Feuerwehr: Das Gebäude ist konsequent auf den 24-Stunden-Betrieb der Flughafenfeuerwehr ausgelegt. Zur Ausstattung gehören über 55 Einzelruheräume, zeitgemäße Aufenthaltsbereiche sowie eine integrierte Sporthalle mit Cardio-Trainingscenter.

Auch energetisch setzt die neue Hauptfeuerwache Maßstäbe und leistet einen Beitrag auf dem Weg zur CO2-Neutralität des Flughafens. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, Solarthermie für die Warmwasserbereitung, Wärmepumpen zur Unterstützung des Heiznetzes und ein Gründach tragen dazu bei, den Energiebedarf des Gebäudes zu senken und CO₂-Emissionen zu reduzieren. Die Feuerwache steht damit exemplarisch für den Anspruch des Flughafens, sicherheitsrelevante Infrastruktur modern, leistungsfähig und ressourcenschonend zu entwickeln.