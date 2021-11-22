Neue Eurowings Ziele

Eurowings Discover Airbus A330 (Foto: Eurowings Discover)

Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Eurowings ab Düsseldorf und Stuttgart vier ganz besondere Winterziele in Schweden, Finnland und Norwegen neu im Flugplan.

Ab Anfang Dezember fliegt die Airline vier neue Destinationen in Nordeuropa ab Düsseldorf und Stuttgart an. In den Regionen um Tromsø (Norwegen), Rovaniemi (Finnland) – bekannt als die Heimatregion des Weihnachtsmanns – Luleå und Kiruna (beide Schweden) erwarten Reisende aus Deutschland faszinierende Landschaften und Naturerlebnisse wie die Polarnacht, die Nordlichter oder extravagante Freizeiterlebnisse wie Hundeschlitten- oder Eisbrecherfahrten.

Ab dem größten Eurowings Standort Düsseldorf startet Eurowings am 4. Dezember 2021 erstmals in das norwegische Tromsø. Die Stadt liegt 344 Kilometer Luftlinie nördlich des Polarkreises, dies entspricht der geographischen Breite von Nordalaska. Als Reiseziel ist die Region vor allem wegen der Nordlichter attraktiv. Die Strecke Düsseldorf-Tromsø wird zu Preisen ab 47,99 Euro (Stand November 2021) jeweils samstags angeboten, ab dem 21. Dezember auch dienstags. Zum Einsatz kommt ein Airbus A319.

Von Düsseldorf nach Rovaniemi in Lappland

Ebenfalls von Düsseldorf aus fliegt Eurowings ab dem 5. Dezember jeweils sonntags in das finnische Rovaniemi, das etwas südlicher als Tromsø in der Nähe des Polarkreises gelegen ist. Zusätzlich fliegt die Airline ihre Gäste am 23. und am 30. Dezember 2021 sowie am 4. und 6. Januar 2022 von der nord rheinwestfälischen Hauptstadt nach Rovaniemi. Rovaniemi ist die Hauptstadt Lapplands und für Touristen aus Deutschland vor allem wegen der Nordlichttouren bekannt. Zu entdecken gibt es aber neben des gemütlichen Weihnachtsmanndorfs, etwa acht Kilometer nördlich des Zentrums, auch das Wissenschaftszentrum und Museum Arktikum, das mit seiner spektakulären Architektur und den Ausstellungen zur Geschichte und demLeben im hohen Norden beeindruckt. Flüge ab Düsseldorf nach Rovaniemi sind ab 59,99 Euro (Stand November 2021) für das oneway- Ticket zu haben.

Von Stuttgart nach Kiruna und Luleå in Schweden

Aus dem Süden Deutschlands sind im Winterflugplan 2021/22 die schwedischen Städte Kiruna und Luleå neu erreichbar: Beide fliegt Eurowings ab Stuttgart an. Start für Flüge nach Luleå ist am 19. Dezember 2021. Luleå liegt im Norden Schwedens und besticht mit seinen mystischen Polarlichtern und kristallklaren Eiswelten. Die Gegend bietet attraktive Freizeiterlebnisse wie Motorschlittensafaris, Polarlichttouren oder Fahrten mit dem Eisbrecher. Eurowings fliegt die Strecke Stuttgart-Luleå zu Preisen ab 47,99 Euro (Stand November 2021) für das oneway-Ticket ab Mitte Dezember jeweils mittwochs und sonntags mit einem Airbus A319.

Kiruna, die nördlichste Stadt Schwedens, ist das zweite neue Ziel ab Stuttgart. In Kiruna herrscht vom 12.-31. Dezember Polarnacht. Besucher der Region können sich vor allem auf Aktivitäten wie Ski- und Hundeschlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen freuen. Ein Besuchermagnet ist außerdem das Eishotel in Jukkasjärvi: Es wird jedes Jahr ab Oktober wieder neu gebaut und im Dezember eröffnet. Eurowings fliegt ab dem 18. Dezember 2021 zu Preisen ab 47,99 Euro (Stand November 2021) für das oneway-Ticket jeweils samstags nach Nordschweden.

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