Neue Eurowings Ziele ab Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg freut sich über zwei weitere Eurowings Ziele, neu geht es ab Herbst nach Erbil und Beirut.

Mit Beginn der Herbstsaison 2025 wird das Streckennetz ab Nürnberg um zwei weitere Ziele für die Menschen aus der Metropolregion erweitert: Erbil, die größte Stadt der autonomen Region Kurdistan im Irak, gilt als bedeutendes Zentrum für Wirtschaft und Handel. Zweites neues Ziel: die libanesische Hauptstadt Beirut. Beide Verbindungen ermöglichen vor allem Besuche bei Familie und Freunden. Beide Strecken werden von Eurowings geflogen.

In der Metropolregion Nürnberg leben rund 17.000 Menschen mit Wurzeln im Irak, insbesondere aus Kurdistan. Viele Bürgerinnen und Bürger haben zudem enge familiäre Verbindungen in den Libanon und in das angrenzende Syrien. Die beiden neuen Direktverbindungen helfen dabei, gegenseitige Besuche zu erleichtern.

Erbil beeindruckt mit ursprünglichen Landschaften und einer reichen Kultur voller Traditionen. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählt die Zitadelle von Erbil – eine der ältesten dauerhaft bewohnten Siedlungen der Welt. Eurowings fliegt ab dem 4. November jeweils dienstags sowie in den Folgemonaten zu wechselnden Terminen.

Die pulsierende Metropole Beirut gilt als Schmelztiegel der Kulturen mit zahlreichen Museen, Märkten und einem lebendigen Nachtleben. Die deutsche Fluggesellschaft Sundair nimmt die Strecke ab dem 28. Oktober auf – immer dienstags. Buchbar unter sundair.com.

Neben Familienbesuchen sind beide Ziele auch für Individualreisende interessant. Das Auswärtige Amt bietet aktuelle Hinweise zur Reise- und Sicherheitslage in beiden Ländern.

Flughafen Nürnberg