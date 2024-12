Neue Eurowings Ziele ab Köln Bonn

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Gute Aussichten für den Sommer: Im kommenden Jahr steuert die Fluggesellschaft Eurowings ab dem Köln Bonn Airport neben zahlreichen beliebten Destinationen auch mehrere neue Ziele an.

Damit gestaltet die Airline ihr Programm im nächsten Sommerflugplan noch vielfältiger. Neu im Programm ist ab dem 12. April Bastia auf der französischen Insel Korsika. Eurowings nimmt zudem die Strecken nach Klagenfurt (ab 2. Mai) und Erbil (ab 7. Mai) neu auf. Teil des neuen Sommerflugplans ist bereits ab dem 3. April auch Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira, die aktuell nur im Winter von Köln/Bonn aus angeflogen wird. Zudem erhöht die Fluggesellschaft auf verschiedenen Routen die Frequenzen.

„Wir freuen uns sehr, dass unser wichtiger Partner Eurowings nach der erfolgreichen Aufnahme der Strecken nach Dubai und Jeddah im aktuellen Winterflugplan auch für den nächsten Sommerreiseverkehr neue Routen anbietet“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die neuen Direktziele sind für unseren Flughafen und insbesondere für unsere Passagiere eine echte Bereicherung, weil sie den Flugplan des Airports noch vielfältiger machen.“

Madeira ist ein beliebtes Sonnenziel und als „Blumeninsel“ bekannt. Sie punktet dabei nicht nur mit warmen Temperaturen und schönen Buchten, sondern auch mit einer beeindruckenden bergigen Landschaft, die zum Wandern einlädt, sowie kulturellen Sehenswürdigkeiten, vor allem in Funchal. Den Flughafen der Inselhauptstadt fliegt die Airline ab dem 3. April zwei Mal wöchentlich von Köln/Bonn aus an, immer donnerstags und sonntags.

Auch Korsika im Mittelmeer ist bekannt für die Kombination aus Sonne, Meer und Bergen, die einen abwechslungsreichen Urlaub garantiert. Die Hafenstadt Bastia lädt zudem mit ihren engen Gassen zum Flanieren und Verweilen ein. Die Flüge nach Bastia finden ab dem 12. April jeden Samstag statt.

Die Strecke nach Klagenfurt, in Kärnten im Süden Österreichs direkt am malerischen Wörthersee gelegen, wird ab dem 2. Mai immer montags und freitags von Eurowings bedient. Die Flüge nach Erbil - Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Irak - finden ab dem 7. Mai an jedem Mittwoch statt und sind insbesondere für Reisende interessant, die Familie und Freunde besuchen.

Darüber hinaus erhöht Eurowings die Frequenz auf verschiedenen Strecken und fliegt künftig ab Köln/Bonn häufiger unter anderem nach Burgas, Alicante, Nizza, Verona und Sarajevo. Zudem bietet die Fluggesellschaft die jüngst gestartete Verbindung nach Dubai nicht nur im aktuell laufenden Winterflugplan an, sondern auch noch im April und im Oktober.

