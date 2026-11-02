Neue Eurowings Verbindungen ab Hannover

Eurowings am Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hamburg)

Gute Aussichten für 2027: Venedig und Dublin direkt ab dem Flughafen Hannover. Eurowings nimmt zum Sommerflugplan 2027 zwei neue Ziele auf.

Ab dem 28. März 2027 verbindet Eurowings die niedersächsische Landeshauptstadt direkt mit Venedig. Jeweils donnerstags und sonntags geht es in die berühmte Lagunenstadt. Abflug in Hannover ist um 07:15 Uhr (donnerstags) bzw. 08:35 Uhr (sonntags).

Vom Flughafen Venedig-Marco Polo (VCE) aus kommen Reisende bequem ins Zentrum oder in die umliegende Region.

Ebenfalls zweimal pro Woche – jeweils montags und freitags – fliegt Eurowings ab 3. Mai 2027 zudem direkt nach Dublin.

Die irische Hauptstadt Dublin ist sehr facettenreich und hat vieles zu bieten. Einzigartige Museen, alte Kirchen und historische Denkmäler laden zum Städtetrip ein.

Mit dem Ausbau stärkt Eurowings die Konnektivität am Standort Hannover und erweitert das Angebot an europäischen Metropolverbindungen.

Flughafenchef Dr. Martin Roll freut sich über diese positiven Nachrichten: „Venedig und Dublin sind zwei beliebte Direktverbindungen, die den Sommerflugplan im nächsten Jahr für unsere Fluggäste wieder ein Stück interessanter machen.“

Wir freuen uns, dass wir mit Venedig und Dublin zwei weitere attraktive Ziele neu in unser Streckennetz ab Hannover aufnehmen können, die zu den gefragtesten europäischen Metropolen zählen. Die zusätzlichen Verbindungen bieten unseren Gästen in der Region mehr Möglichkeiten für Reisen nach Italien und Irland,

sagt Reinald Frankewitz, Head of Network Relations Eurowings.

Aktueller Winterflugplan mit Kairo und Alicante

Bereits im aktuellen Winterflugplan sind zwei neue Winterziele zu finden. Ab November verbindet Eurowings Hannover direkt mit der ägyptischen Metropole Kairo. Und mit Alicante steht zudem ein bisher nur saisonales Sommerziel auch im Winter im Flugplan.

Buchbar sind alle Flüge ab sofort auf www.eurowings.com, im Reisebüro und auf allen gängigen Buchungsportalen.

Flughafen Hannover