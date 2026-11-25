Neue Eurowings Strecken ab Köln Bonn

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Skandinavische Metropole oder griechische Trauminsel: Im Sommerflugplan nimmt Eurowings mit Kopenhagen und Kefalonia im kommenden Jahr zwei neue Destinationen in ihr Programm ab dem Köln/Bonn Airport auf.

Damit erweitert die Airline ihr Angebot um ein attraktives Städtereiseziel im Norden Europas und eine weitere mediterrane Urlaubsdestination.

Wir freuen uns sehr über die beiden neuen Eurowings-Verbindungen. Kopenhagen ist ein tolles Städtereiseziel und eröffnet unseren Passagieren zugleich interessante Möglichkeiten, weitere Ziele in Nordeuropa zu entdecken. Mit Kefalonia kommt eine griechische Insel hinzu, die mit ihren Stränden und ihrer Natur begeistert. Beide Strecken bieten den Menschen in unserer Region noch mehr Möglichkeiten für Reisen ab Köln/Bonn,

sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Kopenhagen: Skandinavisches Lebensgefühl und Tor zu Nordeuropa

Mit der neuen Verbindung nach Kopenhagen rückt eine der schönsten und vielseitigsten Hauptstädte Nordeuropas näher an die Region. Die dänische Metropole begeistert mit einer Mischung aus königlicher Geschichte, moderner Architektur, lebendigen Stadtvierteln und einer vielfältigen Gastronomieszene. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen der farbenfrohe Hafen Nyhavn mit seinen historischen Häuserfassaden, der traditionsreiche Vergnügungspark Tivoli und das Schloss Amalienborg, die Residenz der dänischen Königsfamilie.

Die Flüge von Köln/Bonn nach Kopenhagen finden ab dem 7. Mai montags, freitags und samstags statt. Die Flugdauer beträgt rund 90 Minuten.

Kefalonia: Traumstrände und mediterranes Inselgefühl

Wer statt Großstadtflair lieber Sonne, Meer und Natur genießen möchte, kann sich auf die neue Verbindung nach Kefalonia freuen. Die größte der Ionischen Inseln liegt westlich des griechischen Festlands und begeistert mit einer abwechslungsreichen Landschaft aus Bergen, Steilküsten, türkisblauem Wasser und malerischen Küstenorten.

Zu den bekanntesten Naturschönheiten der Insel gehört die Bucht von Myrtos. Der von hohen Felswänden eingerahmte Strand mit seinem hellen Kies und dem intensiv türkisfarbenen Wasser zählt zu den eindrucksvollsten Fotomotiven Griechenlands.

Ab dem 10. Juli 2027 fliegt Eurowings jeden Samstag direkt auf die griechische Insel. Die Flugzeit beträgt rund drei Stunden.

Beide Ziele sind ab sofort über die Eurowings-Website unter www.eurowings.com buchbar.

Flughafen Köln Bonn