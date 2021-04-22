Neue Eurowings Linie ab Dortmund

Airport Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Eurowings stationiert einen zweiten Airbus in Dortmund und gibt nun auch eine neue Verbindung nach Rhodos bekannt.

Erst vor wenigen Tagen hat Eurowings bekanntgegeben, dass die Airline ein zweites Luftfahrtzeug am Dortmund Airport stationiert. Damit verbunden ist ein deutlicher Ausbau des bisherigen Angebotes, vor allem an touristischen Zielen. Neben München, Split und Mallorca, fliegt die Airline ab Juni auch nach Alicante, Kavala, Malaga, Heraklion, Neapel und Catania. Jetzt ist bereits ein weiteres Ziel buchbar: Rhodos.

Reisende gelangen ab dem 2. Juli immer montagsmittags und freitagsmorgens auf die größte griechische Insel. Das mediterrane Klima auf Rhodos macht Badeurlaub sowohl in der Haupt- sondern auch in der Nebensaison möglich. Die Insel überzeugt aber nicht nur als eine der sonnenreichsten Regionen Europas, sondern auch durch viele landschaftliche Highlights: Feine Sandstrände wechseln sich mit massiven Bergen und Wäldern ab. Auch Weinkenner, Surfer und Geschichtsinteressierte werden die Insel mögen.

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