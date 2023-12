Neue Eurowings Flüge ab Köln Bonn

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Zwei neue Ziele im Flugplan: Reisende können im kommenden Jahr vom Köln Bonn Airport direkt in die moldawische Hauptstadt Chişinău und nach Santiago de Compostela in Spanien fliegen.

Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings nimmt die beiden Städte ab Mai in ihr Programm auf. Ab dem 1. Mai fliegt die Airline immer mittwochs und samstags nach Chişinău und ab dem 4. Mai jeden Dienstag und Samstag nach Santiago de Compostela.

„Es freut uns sehr, dass unser langjähriger und wichtiger Partner Eurowings sein Angebot erweitert und ab dem Frühjahr zwei neue spannende Reiseziele für unsere Fluggäste bereithält“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit Chişinău und Santiago de Compostela nehmen wir zwei sehenswerte Städte in Ost- und Westeuropa auf, die wir bislang nicht im Flugplan hatten.“

Die moldawische Hauptstadt Chişinău ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Die Stadt am Fluss Bîc gilt als ausgesprochen grüne Stadt mit vielen großen Parkanlagen und ist umgeben von einer malerischen Landschaft aus Weinbergen und Hügeln. Chişinău beherbergt eine Vielzahl historischer und kultureller Sehenswürdigkeiten wie dem Nationaltheater oder dem Triumphbogen der Stadt. Die Architektur spiegelt generell die wechselvolle Geschichte der Region wider – von sowjetischen Bauten bis hin zu orthodoxen Kirchen.

Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens ist das Ziel des berühmten Jakobswegs und gilt damit als eines der wichtigsten christlichen Pilgerziele der Welt. Der historische Stadtkern ist von engen Gassen, mittelalterlichen Gebäuden und sehenswerten Plätzen geprägt. Herzstück ist die beeindruckende Kathedrale, die das angebliche Grab des Apostels Jakobus beherbergt. 830 war Santiago de Compostela zum Wallfahrtsort ernannt worden, als in einem Grab gefundene Gebeine Jakobus zugeschrieben wurden. Neben ihrer religiösen Bedeutung bietet die Hauptstadt der Provinz Galicien auch eine reiche Kultur mit zahlreichen Museen sowie traditionelle Restaurants mit galicischen Spezialitäten.

Die Flüge nach Chişinău starten mittwochs um 12:10 Uhr in Köln/Bonn, samstags um 18:15 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Zurück ins Rheinland geht es aus der moldawischen Hauptstadt an denselben Wochentagen. Nach Santiago de Compostela hebt Eurowings dienstags um 6:25 Uhr in Köln/Bonn ab, samstags um 16:20 Uhr. Die Landung erfolgt nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit. Zurück aus Galicien geht es ebenfalls dienstags und samstags. Buchbar sind die Flüge unter www.eurowings.com. Zum Einsatz kommen in der Regel die Airbus-Modelle A319 und A320.

Über Eurowings

Eurowings ist die Value-Airline der Lufthansa Group und damit Teil von Europas größtem Airline-Konzern. Mit der Positionierung als Europas Value-Carrier für Privat- und Geschäftsreisende ermöglicht Eurowings Reisenden preiswertes und flexibles Fliegen mit zahlreichen Buchungs-Optionen sowie kundenfreundlichen Services. Eurowings bietet Direktflüge zu mehr als 140 Zielen innerhalb Europas an. Mit 11 internationalen Basen ist die Lufthansa-Tochter eine der größten Ferienfluggesellschaften in Europa. Aktuell verfügt sie über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen.