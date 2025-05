Neue Eurowings Flüge ab Berlin

Eurowings in Berlin BER (Foto: Eurowings)

Eurowings bringt frischen Wind in den Sommerflugplan und verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) neu mit vier spannenden Reisezielen.

Mit Jerez de la Frontera und Bilbao nimmt die Airline zwei Spanien-Ziele ins Streckennetz auf, die damit erstmalig vom BER aus erreichbar sind. Das andalusische Jerez de la Frontera in Südspanien, auch als Geburtsstätte des Flamencos bekannt, wird jeweils dienstags und samstags angeflogen. Bilbao, mit seiner beeindruckenden Mischung aus moderner Architektur und traditionellem Charme, gilt als das Tor zu Spaniens grünem Norden und ist jeden Montag und Freitag vom BER aus erreichbar.

Die griechische Insel Korfu, bekannt für ihre üppige Vegetation und idyllischen Buchten, wird von Eurowings diesen Sommer jeden Samstag, sowie ab dem 27. Mai auch dienstags angeflogen. Mit Newcastle in Nordengland ist ein attraktives, lebendiges Städteziel nun fest im Flugplan ab BER verankert. Ab dem 01. Mai fliegt Eurowings jeweils donnerstags und sonntags in die Stadt an der Tyne, die einen abwechslungsreichen Mix aus Historie, Architektur und Kultur bietet.

Zusätzlich erhöht Eurowings ihre Frequenzen zu bestehenden Destinationen. Malaga in Spanien, die griechischen Inseln Kreta (Heraklion), Kos und Rhodos, Nizza in Frankreich, Split in Kroatien und Porto in Portugal, Jerewan in Armenien und Erbil im Irak werden künftig häufiger angeflogen. Top-Destination ab BER bleibt Palma de Mallorca. Das beliebte Reiseziel steht im Sommer bis zu viermal täglich bzw. bis zu 22-mal wöchentlich im Flugplan ab BER. Insgesamt fliegt Eurowings vom BER zu 42 Reisezielen in 22 Ländern.

Ausbau des Langstreckenangebots im Winterflugplan

Ab dem 03. November verbindet Eurowings den BER dreimal wöchentlich mit Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zusätzlich wird die Verbindung nach Dubai, ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ausgebaut. Dubai steht bereits ab dem 26. Oktober wieder täglich im Flugplan, ab dem 04. November dann sogar elfmal pro Woche. Dschidda in Saudi-Arabien wird zweimal wöchentlich angeflogen. Eurowings fliegt damit in der kommenden Wintersaison zweimal täglich vom BER in die Vereinigten Arabischen Emirate und verbindet den Flughafen mit drei attraktiven Zielen im Nahen Osten.