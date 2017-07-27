Neue Eigentümer bei Darwin Airline

Etihad Regional Saab 2000 (Foto: Darwin)

Darwin Airline SA, die Schweizer Fluglinie, die in zahlreichen europäischen Ländern unter dem Namen «Etihad Regional» firmiert, gab am 20. Juli 2017 einen neuen Eigentümer bekannt.

Die bisherigen Aktionäre, darunter auch Darwins strategischer Partner Etihad, haben dem Verkauf ihrer Anteile an eine neue Schweizer Tochtergesellschaft von Adria Airways zugestimmt. Das slowenische Unternehmen ist die führende regionale Fluggesellschaft in Südosteuropa und Mitglied von Star Alliance.

Die Verkaufsvereinbarung zwischen den derzeitigen Aktionären und 4K Invest aus Luxemburg, der Eigentümerin von Adria Airways, sieht vor, dass Darwin Airline SA als Gesellschaft bestehen bleibt und weiterhin mit eigenem Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) von seinem Hauptquartier in Lugano sowie von seiner Basis in Genf aus tätig sein wird. Für die Vermarktung wird der Name von Etihad Regional auf Adria Airways Switzerland geändert. Adria Airways wird einige der administrativen und betrieblichen Aufgaben von Darwin Airline SA übernehmen und die Angebote der Schweizer Fluggesellschaft vermarkten. CEO Maurizio Merlo hat sich entschlossen, das Unternehmen zu verlassen und eine andere Herausforderung anzunehmen. Er wird durch Heinrich Ollendiek (56) ersetzt, der bisher bei Adria Airways als Chief Financial Officer tätig war. «Darwin ist eine hervorragende Fluggesellschaft mit erfahrenem Management und Personal. Die Ausweitung unseres Netzes und die damit einhergehende Optimierung von Kostenstrukturen ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen», sagt Dr. Arno Schuster, CEO von Adria Airways. «Unsere erfahrene Vertriebsabteilung wird Darwins Flüge unter dem Namen Adria Airways Switzerland vermarkten.»

Adria Airways ist die nationale Fluggesellschaft von Slowenien. Sie wurde 1961 gegründet und im vergangenen Jahr privatisiert. Das Unternehmen ist zu 100% Eigentum von 4K Invest, einem in Luxemburg ansässigen Private-Equity-Fonds. Adria Airways hat ihren Hauptsitz in Ljubljana und betreibt eine Flotte von Airbus A319- sowie Bombardier CRJ900- und CRJ700-Flugzeugen, die mit 196 Flügen pro Woche 19 Destinationen in West- und Südosteuropa anfliegen.

Im Jahr 2016 transportierte Adria Airways 1,3 Millionen Passagiere und erzielte einen Jahresumsatz von 157 Millionen Euro. Derzeit beschäftigt die Gesellschaft rund 400 Mitarbeitende. Adria Airways ist seit 2004 Mitglied der Star Alliance.

Trennung von Etihad, Integration in Adria Airways Darwin Airline SA wurde 2003 mit dem primären Ziel gegründet, das Tessin und seine Wirtschaft mit den Finanzzentren und wichtigen Flughäfen in Zürich und Genf zu verbinden. Nach der Übernahme von 33,3 Prozent ihrer Aktien durch Etihad Airways trat Darwin 2014 der Etihad-Gruppe bei und wurde unter dem Namen Etihad Regional vermarktet.

Kevin Knight, Chief Strategy and Planning Officer der Etihad Aviation Group, dazu: «Der Entscheid, die Minderheitsbeteiligung an Darwin zu veräussern, ist das Ergebnis der laufenden strategischen Bewertung unserer Investitionen sowie eines Entschlusses, uns auf unsere anderen strategischen Partnerschaften zu konzentrieren. Wir wünschen den Mitarbeitenden von Darwin alles Gute für die Zukunft.»

«Wir sind überzeugt, dass die Übernahme durch Adria Airways mit ihrem umfangreichen Knowhow und ihrem vor allem in Südosteuropa sehr starken Streckennetz für Darwin und das Tessin viele Vorteile hat. Denn das Tessin braucht gute Verbindungen zur übrigen Schweiz und zu den anderen europäischen Ländern», sagt Emilio Martinenghi, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Darwin Airline SA. «Darwin Airline SA ist gut kapitalisiert, solvent und in der Lage alle Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern zu erfüllen.»

Die beteiligten Parteien haben bezüglich der Verkaufskonditionen Vertraulichkeit vereinbart. 2016 erwirtschaftete Darwin Airline SA einen Gewinn, die Prognose für das laufende Jahr ist positiv.

Etihad Regional