Neue Delta Lounge in Los Angeles

Delta Air Lines eröffnet eine neue Delta One Lounge in Los Angeles und bietet damit den Kunden ein ganzheitliches Premium-Erlebnis vor dem Abflug.

Luxuriöser Reisestart an der West Coast: Die zweite Delta One Lounge der US-amerikanischen Airline bietet fast 200 Gästen ein völlig privates und exklusives Erlebnis vor ihrem Abflug am Flughafen in Los Angeles. Inspiriert von der facettenreichen Schönheit der kalifornischen Metropole erinnert die Farbpalette der neuen Lounge, die sich direkt neben dem Delta Sky Club im Terminal 3 befindet, an die Landschaft von Südkalifornien.

Detailverliebte Akzente

Töne des Sonnenuntergangs kombiniert mit edlen Leder- und Walnussakzenten färben die Icon Bar, die funkelnde Deckenverkleidung über ihr zollt der Majestät des Pazifiks Tribut. Das Lichtkonzept in der Bibliothek und im Restaurant erinnern an den Glamour des alten Hollywoods. Sorgfältig ausgewählte Details wie geriffelte Verkleidungen aus Walnussholz oder Decken mit Oculus-Elementen spiegeln die renommierte architektonische Geschichte L.A.s von der Moderne bis Art Deco wider. Auch die bestehende Partnerschaft mit Missoni findet sich wieder: Von Vasen über Kissen bis hin zu Coffee Table Books freuen sich style-affine Gäste über exklusive Interieur-Details der italienischen Luxusmarke. Die Kunstwerke in der Lounge, darunter von Kreativen aus den USA, den Philippinen, Südafrika, Haiti, Japan und anderen Ländern, repräsentieren die globale Reichweite des Knotenpunkts an der Küste.

Delta Air Lines eröffnet neue Delta One Lounge in Los Angeles (Foto: Delta)

Kulinarisches Angebot der Spitzenklasse

Deltas charakteristische Gastfreundschaft spielt die Hauptrolle in der LAX-Lounge. Gäste können von jedem Platz aus den Service des qualifizierten Personals in Anspruch nehmen. Dabei stehen auf dem regelmäßig wechselnden Menü hochwertige Gerichte wie knusprige Enten-Tacos, pfannengebratener Lachs und geröstete Maispizza. Außerdem steht eine ganzjährige Sushi-Bar – ein LAX-Exklusivangebot – für Gäste zur Verfügung. Feinschmecker aus aller Welt können sich zudem zu neuen Reisezielen inspirieren lassen und sich durch eine wechselnde Auswahl an standortspezifischen Bento-Boxen probieren, mit Gerichten aus Paris, Tokio und Boston – allesamt LAX Delta One-Destinationen. Einmal um die Welt schlemmen: Das geht auch mit den sogenannten „Destination Libations“, den charakteristischen Cocktails, die nach Flughafencodes benannt sind. Hier gibt es beispielsweise einen Mai Tai-inspirierten Cocktail, der Tahiti (PPT) repräsentiert, oder einen Gin-basierten Mix, der London (LHR) würdigt.

Re-LAX: eine Wellnessoase am Flughafen

Acht private Entspannungskapseln mit Ganzkörper-Massage-Stühlen, ein spezielles Lichtkonzept, das den zirkadianen Rhythmus des Körpers beeinflusst und somit die Anpassung an eine neue Zeitzone erleichtert, vitalisierende Getränke, erfrischende Handtücher und Produktproben von Grown Alchemist, dem Beauty-Spezialisten aus Australien, sind nur einige der Überraschungen, die Stammgäste vor ihrer Reise zu einer der rund 60 inländischen und internationalen Destinationen, die Delta täglich mit über 1.600 Abflügen ab Los Angeles bedient.

Alle Flüge mit Delta Air Lines lassen sich über die Website unter www.delta.com sowie im Reisebüro buchen. Durchgeführt werden sie in Zusammenarbeit mit Deltas Joint-Venture-Partnern Air France-KLM und Virgin.