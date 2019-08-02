Neue Corendon Linien ab Friedrichshafen

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines will im Sommer 2020 mit bequemen Nonstopflügen die griechischen Inseln Kreta (Heraklion) und Rhodos mit Friedrichshafen verbinden.

Die beiden neuen Destinationen in Griechenland sollen jeweils zweimal pro Woche angeboten werden. Damit erweitert Corendon Airlines ihr Angebot am Bodensee-Airport. Neben Antalya und Hurghada werden somit zwei zusätzliche Flugziele in den Flugplan aufgenommen. Zum Einsatz kommen moderne Boeing 737.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH: „Es ist ein starkes Signal für die überregionale Nachfrage, dass mit Corendon Airlines ein in der Bodensee-Region wohlbekannter Partner im Sommer 2020 insgesamt vier Ziele ab Friedrichshafen anbietet. Damit kann wieder ein Teil der Angebotslücke im touristischen Verkehr geschlossen werden, das nach der Betriebseinstellung der Germania entstanden ist. Mit dem attraktiven Angebot von jeweils zwei Flügen pro Woche wird es unseren Fluggästen möglich, Urlaubsreisen nach Kreta und Rhodos mit einer sehr individuellen Reisedauer zu planen. Je nach Wunsch ist der Urlaub beispielsweise für 7, 10, 11 oder 14 Tage buchbar.“

Flughafen Friedrichshafen