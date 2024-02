Neue Condor Linie ab Frankfurt

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Ab November 2024 fliegt Condor zweimal pro Woche Urlauber aus Frankfurt direkt nach Los Cabos (SJD) an der Südspitze des mexikanischen Bundesstaates Baja California Sur.

Mit diesem neuen Flug können Urlauber neben dem bekannten Cancún auf Yucatán auch erstmals bequem die traumhafte Pazifikküste des beliebten Urlaubslands erkunden.

Jens Boyd, Commercial Director bei Condor freut sich: „Los Cabos steht bei vielen Deutschen ganz oben auf der Bucket List und da stand es bei Condor auch schon seit längerer Zeit. Ermöglicht werden die Flüge an die attraktive Pazifikküste durch die Einflottung unserer neuen A330neo, in denen sich unsere Gäste auf höchsten Reisekomfort, neueste Technologien, niedrigen Kerosinverbrauch und einen geräuscharmen Flug freuen können. Egal ob in der neuen Economy-Kabine mit ergonomischen Sitzen, besserem Raumgefühl und der neuesten Generation des Inflight Entertainments oder in unseren einzigartigen Prime Seats in der vordersten Reihe der Business Class, in der man sich wie in einer eigenen Suite fühlt.”

Rodrigo Esponda, Director Los Cabos Tourism Board: „Die Bemühungen, diesen Meilenstein für unsere Region zu erreichen, haben bereits 2019 begonnen. Seitdem haben wir die logistischen und strategischen Details koordiniert, die dann von der Pandemie unterbrochen wurden. Jetzt wurden sie erfolgreich wieder aufgenommen und heute verkünden wir diesen bedeutsamen Flug, nicht nur für Los Cabos, sondern für den gesamten Bundesstaat, da er die Touristenankünfte in Baja California Sur fördern wird.”

Raúl Revuelta Musalem, CEO der Pacific Airport Group (GAP): „Diese Strecken sind ein Meilenstein für den Flughafen Los Cabos und die Anbindung an Deutschland. Es war eine sehr angenehme Erfahrung, mit Condor zusammenzuarbeiten, um diese beispiellose Verbindung zu ermöglichen. Unsere Priorität wird immer sein, unseren Passagieren das beste Reiseerlebnis zu bieten.”

Die Region an der Südspitze der mexikanischen Halbinsel Baja California bietet eine spektakuläre Kulisse aus Wüstenlandschaften und Bergen. Hier trifft der Golf von Kalifornien auf den Pazifischen Ozean. Urlauber können die Tierwelt bei Walbeobachtungen, Tauchausflüge oder einem Besuch des Naturschutzgebiets Cabo Pulmo erkunden. Die pulsierende Stadt Cabo San Lucas und das entspannte San José del Cabo begeistern mit charmanten Straßen, exquisiten Restaurants, erstklassigen Golfplätzen und luxuriösen Resorts. Auch Wassersportler kommen beim Surfen, Angeln und Schnorcheln auf ihre Kosten. Inhaber der Condor Activity Card können ihre Sportgeräte wie immer kostenlos mitnehmen und auch auf dem Flug nach Los Cabos die weiteren Vorteile der Karte genießen.

