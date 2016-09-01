Neue Besuchertour am Flughafen Leipzig

Airport Leipzig Halle (Foto: Flughafen Leipzig/Halle)

Die neugestaltete Abend- Nachttour gewährt Luftfahrtinteressierten einzigartige Einblicke in die Abläufe hinter den Kulissen des Airports und ermöglicht.

Das geschäftige Treiben und die besondere Atmosphäre in den Abendstunden mitzuerleben. Gegen 17:00 Uhr startet die Nachttour im Zentralterminal. Nach einem ersten Überblick über das Flughafenareal an einem Modell des Airports geht es weiter mit einer Vorfeldrundfahrt. Bei dieser werden die Abfertigungsprozesse hautnah miterlebt – vom Verladen der Koffer in das Flugzeug bis zum Start der Maschinen. Anschließend wird die Tour zur Feuerwache West fortgesetzt, wo die Besucher Wissenswertes zur Werksfeuerwehr, ihrem Arbeitsalltag und der technischen Ausstattung erfahren. Bei der Fahrt zum Frachtbereich Süd, vorbei am Tanklager und der Triebwerksprobelaufhalle, wird ein Einblick in die Winterdiensttechnik und Flugzeugenteisung geboten.

Das absolute Highlight der Nachttour ist schließlich die rasante Fahrt über die hell erleuchtete Start- und Landebahn Süd. Zu guter Letzt finden sich die Besucher in der vormaligen Feuerwache Süd ein, wo sie von der Towerkanzel des ehemaligen Leitstands den Blick auf das einzigartige Lichtermeer der Start- und Landebahnen sowie das abendliche Flughafengeschehen genießen können. Ob Geburtstag, Firmenevent, Weihnachtsfeier oder Vereinsjubiläum, mit einer Nachttour am Flughafen Leipzig/Halle wird jede Veranstaltung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Bei Snacks und Kaltgetränken klingt der Abend schließlich aus.

Die circa vierstündige Nachttour findet alle zwei Wochen samstags statt. Buchbar ist diese bereits für 29 Euro pro Person sowie auch als Gruppentour zum Pauschalpreis von 250 Euro. Nach vorheriger Absprache besteht außerdem die Möglichkeit, individuelle Nachttouren zu organisieren. Die Teilnahme an der Nachttour erfordert eine Voranmeldung sowie das Mitführen eines gültigen Personalausweises (Personen ab 16 Jahre).

Flughafen Leipzig Halle