Neue Airline von Virgin Blue fliegt täglich von Sydney nach Los Angeles

Die neue Airline der Virgin Blue Holdings V Australia soll ab Dezember täglich zwischen Sydney und Los Angeles verkehren.

Die Entscheidung fiel, nachdem Australien und die USA die Trans-Pazifischen Luftrouten zwischen den beiden Kontinenten im letzten Monat geöffnet hatten. V Australia wird die zweite australische Airline sein, die diese Strecke abdeckt. Der Verkauf der Tickets beginnt heute. Vorläufig soll ein Flug pro Tag angeboten werden, sobald die neuen Boeing 777-330ER Flugzeuge geliefert sind, kann das Angebot vergrössert werden. Ausserdem klärt die V Australia noch weitere internationale Destinationen ab, welche nächste Woche angekündigt werden sollen. Virgin sagte, sie würde mindestens US$ 40,3 Millionen in dieses neue Strecke investieren.