Neue Airbus Endmontagelinie für Hamburg

Airbus Produktion Hamburg Finkenwerder (Foto: Airbus)

Der Airbus Standort in Hamburg wird weiter ausgebaut, das Werk in Finkenwerder bekommt eine vierte Endmontagelinie für die Flugzeuge aus der A320 Familie.

Die vierte Endmontagelinie in Hamburg wird wegen der Auftragsflut bei der A320 Familie nötig. Heute baut Airbus monatlich 42 Flugzeuge aus der A320 Familie, über die nächsten vier Jahre beabsichtigt der europäische Flugzeugbauer die Produktion auf monatlich 60 Stück zu erhöhen. Mit zusätzlichen Arbeitsplätzen kann Hamburg jedoch nicht unbedingt rechnen, denn Airbus verlagert einen Teil der Innenausstattung nach Frankreich. Die in Toulouse hergestellten Flugzeuge aus der A320 Familie bekommen ihre Innenausstattung künftig direkt vor Ort. Bislang werden sie dafür extra nach Hamburg überflogen.