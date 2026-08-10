Neu ab Nürnberg: Ryanair startet nach Agadir

Ryanair am Flughafen Nürnberg (Foto: Airport Nürnberg Max Haselmann)

Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg erweitert gemeinsam mit Ryanair das Streckennetz nach Marokko: Ab dem kommenden Winterflugplan nimmt die irische Fluggesellschaft die Küstenstadt Agadir neu ins Programm auf.

Nach Rabat ist Agadir bereits das zweite Ziel von Ryanair in dem nordafrikanischen Königreich und bietet Reisenden aus der Metropolregion insbesondere in den Wintermonaten attraktive Möglichkeiten für Kultur-, Natur- und Erholungsreisen.

Mit seinen milden Temperaturen und mehr als 300 Sonnentagen im Jahr ist Agadir gerade zwischen November und März ein beliebtes Reiseziel. Statt klassischem Badeurlaub stehen dann lange Spaziergänge entlang der Atlantikküste, Golfrunden unter blauem Himmel oder Ausflüge in die abwechslungsreiche Landschaft Südmarokkos im Mittelpunkt. Agadir gilt zudem als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen durch Marokko. Besonders beliebt sind Ausflüge nach Marrakesch, das in etwa drei Autostunden erreichbar ist. Die berühmte Königsstadt fasziniert Besucher mit ihren farbenfrohen Souks, prachtvollen Palästen und dem legendären Gauklerplatz Djemaa el Fna.

Marcel Pouchain Meyer, Country Manager & Head of Communications DACH bei Ryanair: „Wir freuen uns, mit Agadir ein neues, attraktives Winterziel ab Nürnberg anzubieten und unseren Gästen noch mehr Auswahl zu gewohnt günstigen Ryanair-Tarifen zu ermöglichen. Gleichzeitig behindern die weiterhin hohen Zugangskosten in Deutschland – insbesondere die exorbitante Luftverkehrsteuer – zusätzliche Konnektivität und begrenzen unsere Investitions- und Wachstumsmöglichkeiten.“

„Mit Agadir ergänzt Ryanair ihr Angebot ab Nürnberg um ein weiteres attraktives Winterziel und stärkt gleichzeitig die Verbindung zu Marokko. Damit baut Ryanair ihre Position als größte Fluggesellschaft am Airport Nürnberg weiter aus und bietet Urlaubern zusätzliche Möglichkeiten, dem fränkischen Winter für einige Tage oder Wochen zu entfliehen“, sagt Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe.

Die Flüge nach Agadir starten jeweils montags und samstags und sind über die Buchungskanäle von Ryanair buchbar.