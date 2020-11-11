Neu Wizz Air Linien ab Karlsruhe

Wizz Air Airbus A320 (Foto: Airbus)

Wizz Air erweitert das Angebot ab dem Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB) auf elf Destinationen.

Wizz Air fliegt ab dem 20. Dezember 2020 neu zweimal wöchentlich nach Pristina, ab Ende März 2021 neu dreimal wöchentlich nach Bukarest und zweimal wöchentlich nach Larnaka (Zypern), Tirana und Varna (Schwarzes Meer) sowie ab dem 01. Juni 2021 neu dreimal wöchentlich nach Cluj-Napoca (Klausenburg).

Weitere Wizz Air-Flugziele sind Belgrad, Sibiu (Hermannstadt), Skopje, Timisoara (Temeswar) und Tuzla mit jeweils 2 Abflügen pro Woche.