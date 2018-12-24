Neu Strecken ab Dortmund

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Die ungarische Airline Wizz Air hat kurz vor Jahresende drei weitere Flugstrecken vom Dortmund Airport aufgenommen.

Die neuen Flugverbindungen nach Pristina im Kosovo, Debrecen in Ungarn und Chisinau in Moldawien starteten am vergangenen Wochenende und sind von nun an fester Bestandteil des Flugplans in der Wintersaison.

Pristina im Kosovo

Pristina im Kosovo wird dreimal wöchentlich von Wizz Air angeflogen. Das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum im Kosovo ist die Heimat vieler im Ruhrgebiet lebender Menschen und daher ein attraktives Reiseziel für sogenannte ethnisch Reisende. Zum Erstflug am Samstag, den 15. Dezember 2018 begrüßte Guido Miletic, Leiter Marketing und Sales, ankommende Passagiere und die Crew von Wizz Air auf dem Vorfeld. „Aktuelle Buchungszahlen bestätigen die hohe Nachfrage auf der Strecke nach Pristina“, erläutert Miletic.

Debrecen in Ungarn

Die neue Strecke von Dortmund nach Debrecen wurde ebenfalls am Samstag, den 15. Dezember eingeführt. Dreimal wöchentlich, immer dienstags, donnerstags und samstags, haben Reisende die Möglichkeit, in Dortmund in den Flieger nach Debrecen zu steigen. Die zweitgrößte Stadt des Landes ist sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende gleichermaßen interessant. Bei einer Erkundung der Stadt führt kein Weg an dem Reformierten Kollegium als geistiges Zentrum der ungarischen Reform und dem Erlebniswelt des Nebeltheaters, einer multimedialen Fontäne in der Nähe des Nagyerdei Stadions, vorbei.

Chisinau in Moldawien

Am Sonntag, den 16. Dezember hob erstmals ein Flug von Dortmund nach Chisinau in Moldawien ab. Für viele Menschen, die ihre Wurzeln in Moldawien haben, ist dies die einzige Direkt-verbindung aus dem Herzen Nordrhein-Westfalens. Die Flüge gehen zweimal pro Woche, jeweils am Mittwoch und Sonntag. Besonders attraktiv ist die neue Destination für Weinliebhaber. Denn nur wenige Kilometer entfernt befinden sich zwei der größten Weinkeller der Welt. Flugtickets für die neu eingeführten Flugverbindungen gibt es auf der Flughafenwebsite unter https://www.dortmund-airport.de/flug-buchen.