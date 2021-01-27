Neu Marketingchefin bei Chair

Airbus A319 Chair Airlines (Foto: Chair Airlines)

In der Marketing- und Kommunikationsabteilung von Chair Airlines kommt es zu einem Wechsel, Carmen Schmid ersetzt Daniela Siebertz.

Carmen Schmid (43) übernimmt per sofort die Position als Marketing & PR Manager in einem 60-Prozent-Pensum. Sie folgt auf Daniela Siebertz, die sich nach vier Jahren im Dienst der Fluggesellschaft in Mutterschaftsurlaub begeben hat und sich anschliessend einer neuen Herausforderung widmen wird.

Carmen Schmid ist ausgebildete Marketing- und PR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis. Ihre Tourismuskarriere startete sie im Tour Operating bei Kuoni und arbeitete anschliessend in verschiedenen Positionen, u.a. bei HRG, Swissair, Belair und Helvetic Airways.