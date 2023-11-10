Neu Airline am Flughafen Saarbrücken

Freebird Airlines Airbus A320 (Foto: Marcel Wikipedia)

Am Mittwoch, den 8. November 2023, begrüßte der Flughafen Saarbrücken die Fluggesellschaft Freebird Airlines Europe mit der traditionellen Erstflugzeremonie.

Die Airline bedient künftig die Strecke zwischen Saarbrücken und dem ägyptischen Hurghada. Ab dem 8. November übernimmt Freebird Airlines Europe, unter anderem für TUI, während des Winterflugplans (Nov. ´23 – Mrz. ´24) den wöchentlichen Reiseflugverkehr zwischen Saarbrücken und dem ägyptischen Urlaubsort Hurghada.

Gemeinsam empfingen Sven Winterstein (Leiter Flugplanung & Einkauf, TUI Deutschland) und Thomas Schuck (Geschäftsführer, Flughafen Saarbrücken) den Erstflug der Airline aus Hurghada, die mit einem Airbus A320 pünktlich um 11.45 Uhr landete.

Flughafen Saarbrücken begrüsst Freebird Airlines (Foto: Flughafen Saarbrücken)

„Urlaubsreisen nach Hurghada wurden bisher stark nachgefragt. Mit dem Freebird-Angebot von TUI können wir unseren Gästen die Strecke Saarbrücken-Hurghada nun auch erstmals im Winterflugplan anbieten. Damit verfügt der Flughafen Saarbrücken über ein weiteres touristisches Highlight als wöchentliche Direktverbindung“, so Flughafengeschäftsführer Thomas Schuck.

„Direkt aus Saarbrücken zu fliegen ist für viele Urlauber ein unschätzbarer Vorteil – umso mehr freuen wir uns, dass mit Freebird Europe eine bekannte und beliebte Ferienfluggesellschaft ab Ensheim unterwegs ist“, ergänzt Sven Winterstein von TUI.

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