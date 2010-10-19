Netjets kauft bei Embraer

Embraer hat mit Netjets einen Deal zum Kauf von bis zu 125 Business Jets im Wert von mehr als US$1 Milliarde abgeschlossen.

Der Vertrag beinhaltet eine fixe Bestellung von 50 Platinum Edition Phenom 300 sowie Kaufoptionen für weitere 75 Maschinen. Dies ist Embraers bislang grösster Verkauf im Business Segment. Die Lieferungen sollen ab 2013 erfolgen. Erst kürzlich hatte Embraer für das dritte Quartal einen Rückgang der Flugzeuglieferungen um 23 Prozent bekannt gegeben. Weder Netjets noch die Flugzeugherstellerin machten Angaben zu den Vertragsbedingungen. Netjets CEO David Sokol sagte in einem Statement, dass seine Airline in die Zukunft investiere und ihre Führungsposition beibehalten werde.