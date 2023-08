NetJets engagiert sich für moderne Kunst

NetJets Inc will die Art Basel Miami Beach, die beste Austellung moderner und zeitgenössischer Kunst in Nordamerika, weiterhin unterstützen.

NetJet ist seit 2002 Partner der Messe, bei der in diesem Jahr im Dezember über 2000 Werke ausgestellt sind. Die Schwestern- Messe Art Basel gilt seit langem als eine der bedeutendsten Kunstevents der Welt und wird ebenfalls von NetJets unterstützt. NetJets zeigt ihre Affinität zur Kunst auch in der Partnerschaft mit Museen wie dem Mueseum of Modern Art in San Francisco und dem Guggenheim Museum in New York.