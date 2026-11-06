Nesma Airlines wird flyplus

flyplus Airbus A321 (Foto: Nesma Airlines)

Neue Marke für den etablierten Ägypten-Carrier: aus Nesma Airlines wird ab sofort flyplus.

Doch es bleibt nicht beim frischen Look. Der Carrier investiert in den Flottenausbau und in die Service-Qualität. Airline-Codes und Flugbetrieb bleiben unverändert. Neuer Markenauftritt, größere Flotte und ein erweitertes Bordangebot: Die ägyptische Nesma Airlines fliegt von jetzt an als flyplus. Für Reiseveranstalter, Reisebüros und Fluggäste bleibt trotz des Markenwechsels die Kontinuität gewahrt:

Der Übergang erfolgt ohne Unterbrechung des Flugbetriebs. Unternehmensform, Management sowie die bekannten Airline-Codes NE (IATA) und NMA (ICAO) und der Ticketing Code 477 bleiben unverändert. Das aktualisierte Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) hat die ägyptische Zivilluftfahrtbehörde jetzt erteilt.

Mit dem neuen Markenauftritt leitet die Fluggesellschaft die nächste Phase ihrer Expansion ein. „Wir ändern nicht nur unseren Namen. Das ist die Basis für unser weiteres Wachstum", sagt Karim Baky, CEO der Fluggesellschaft. Die Flotte soll von derzeit 13 auf 23 Flugzeuge bis 2027 wachsen. Außerdem plant flyplus die Einführung einer neuen Business Class und einer Premium Economy.

Bewährtes Ferienflugangebot unter neuer Marke

Das Bordangebot wird auf individuelle Bedürfnisse der Fluggäste zugeschnitten und beinhaltet neue Angebote wie vorab buchbare Mahlzeiten, Fast Tracks und den Zugang zu Flughafenlounges. Der neue Name spiegelt das hybride Geschäftsmodell der Airline wider. „Fly" steht für die Freiheit des Reisens und eine große Auswahl an Reisezielen, „plus" für den erhöhten Wert und die Individualität des Reiseerlebnisses.

Im DACH-Markt knüpft flyplus an das etablierte touristische Fluggeschäft von Nesma Airlines zwischen Ägypten und Deutschland an. Zum zuletzt vorgestellten Angebot zählen auch Direktverbindungen zwischen Hurghada und Zürich sowie dem EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg. Die Ferienflüge werden über die Programme zahlreicher Reiseveranstalter vermarktet.

Für die touristischen Partner steht beim Markenwechsel die Fortführung des bestehenden Geschäfts im Mittelpunkt. Die unveränderten Airline-Codes sichern die Kontinuität in den Buchungs- und Vertriebssystemen. International Carrier Consult begleitet den neuen Markenauftritt im deutschsprachigen Markt.

Wachstum über das Rote Meer hinaus

Mit der geplanten Flottenerweiterung schafft flyplus zusätzliche Kapazitäten für den Ausbau ihres internationalen Streckennetzes. Neben dem Ferienfluggeschäft soll insbesondere das Angebot am Flughafen Sphinx International wachsen. Damit rückt die Metro-polregion Kairo stärker in den Fokus der Airline.

Über flyplus

flyplus ist die neue Marke der ägyptischen Nesma Airlines. Mit einem hybriden Geschäftsmodell bietet die AIrline Linien- und Charterflüge zwischen Ägypten, Europa und dem Nahen Osten aktiv. Ihre derzeit 13 Flugzeuge umfassende Flotte soll bis 2027 auf 23 Maschinen wachsen. Unternehmen, Management sowie die Airline-Codes NE und NMA und Ticketing-Code bleiben bestehen.