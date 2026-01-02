Nesma Airlines fliegt neu ab Zürich und Basel

Nesma Airlines Airbus A320 (Foto: Nesma Airlines)

Neue Alternativen für den Ferienflug zwischen der Schweiz und Ägypten: Nesma Airlines verbindet in diesem Sommer erstmalig Hurghada mit Zürich sowie dem Euro-Airport Basel Mulhouse Freiburg.

Premiere im Schweizer Ferienflugmarkt: Nesma Airlines legt für den Sommer kurzfristig Direktflüge zwischen Hurghada und Zürich sowie dem Euro-Airport Basel Mulhouse Freiburg auf. Der ägyptische Carrier reagiert damit auf die starke Nachfrage aus der Schweizer Tourismuswirtschaft nach Urlaub in Ägypten. Die Flüge sind über die Programme vieler renommierter Reiseveranstalter buchbar.

Nesma Airlines ist im Fluggeschäft zwischen Ägypten und Deutschland etabliert. „Nesma Airlines steht für flexible und bedarfsgerechte Flugangebote mit hoher Zuverlässigkeit. Das wollen wir nun auch unseren Partnern in der Schweiz bieten", sagt Karim Baky, CEO von Nesma Airlines.

Die Airline startet ihre Flüge mit Airbus A-320 ab Basel am 28. Juni und fliegt bis einschließlich 15. Oktober jeweils donnerstags und sonntags. Zürich wird vom 11. Juli bis einschließlich 21. Oktober jeweils mittwochs und sonnabends angeflogen. Zahlreiche Reiseveranstalter haben die neuen Flugangebote bereits in den Vertriebssystemen buchbar. Ein Einzelplatzverkauf ist in Vorbereitung und wird auf der Homepage der Airline zur Verfügung gestellt.

Über Nesma Airlines

Nesma Airlines ist ein etablierter Full-Service-Carrier aus Ägypten. Mit einer Flotte von aktuell neun Airbus A-320 und A-321 ist der Carrier vor allem im touristischen Geschäft zwischen Ägypten mehr als 30 Destinationen in Europa und dem Nahen Osten aktiv.