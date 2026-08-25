Nesma Airlines baut Kapazität nach Ägypten deutlich aus

Nesma Airlines Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

Nesma Airlines verstärkt im Sommer 2027 ihr Flugangebot zwischen Ägypten, Deutschland und der Schweiz.

Nesma Airlines baut ihr Flugangebot zwischen Ägypten, Deutschland und der Schweiz im Jahr 2027 deutlich aus. Zwischen Ägypten und Deutschland bietet der ägyptische Carrier im kommenden Jahr insgesamt 160.000 Plätze an, mehr als 50 Prozent mehr als in diesem Sommer. Weitere 30.000 Plätze werden auf den Verbindungen zwischen Ägypten und der Schweiz zur Verfügung stehen.

Die gegenüber diesem Jahr um mehr als 50 Prozent erweiterte Kapazität ist bereits über Reiseveranstalter buchbar. Die ersten Flüge nach Hurghada starten am 19. März 2027.

Ab Hannover und Köln/Bonn wird das Angebot von Nesma Airlines im kommenden Jahr jeweils von zwei auf vier Flüge pro Woche verdoppelt. Nürnberg erhält drei statt eines wöchentlichen Fluges, Frankfurt zwei statt eines. Ab Düsseldorf wird fünfmal wöchentlich statt bisher viermal nach Hurghada geflogen. In der Schweiz wird Basel zweimal statt einmal pro Woche bedient. Neu im Programm sind zwei wöchentliche Flüge zwischen Zürich und Hurghada.

Nesma Airlines wird in Deutschland und der Schweiz über International Carrier Consult vermarktet und ist über fast alle renommierten Reiseveranstalter im Ägypten-Geschäft buchbar. Die Buchungsfreigabe ist jetzt erfolgt.

Über Nesma Airlines

Nesma Airlines ist ein etablierter Full-Service-Carrier aus Ägypten. Mit einer Flotte von aktuell elf Airbus A-320 und A-321 ist der Carrier vor allem im touristischen Geschäft zwischen Ägypten mehr als 30 Destinationen in Europa und dem Nahen Osten aktiv.