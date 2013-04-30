Nepal Airlines entscheidet sich für Airbus A320

Nepal Airlines Corporation (NAC), die nationale Fluggesellschaft Nepals, hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus eine Grundsatzvereinbarung über den Kauf von zwei Airbus A320 Verkehrsflugzeugen unterzeichnet.

Die beiden A320 sollen mit treibstoffsparenden Sharklets ausgestattet sein. Wichtige Gründe für die Wahl des A320 waren nach Aussagen von Airbus die überragende Wirtschaftlichkeit, die besondere Eignung für hoch gelegene Flugplätze und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Routen. „Für einen Binnenstaat wie Nepal ist die Luftfahrt unser Tor zur Welt, und für die Welt das Tor zu unserem Land. Nepal bietet Forschern, Trekking-Touristen und Urlaubsreisenden vielfältige kulturelle Attraktionen, Naturerlebnisse und Outdoor Aktivitäten. Mit der Aufnahme der A320 in unsere Flotte können wir vom wachsenden Fremdenverkehr profitieren und unser Streckennetz mit den sparsamsten Flugzeugen erweitern, die heute verfügbar sind,“ sagte Madan Kharel, Managing Director der Nepal Airlines Corporation.