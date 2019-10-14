Neighbor-free Seat bei China Southern

China Southern Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: China Southern Airlines)

Passagiere in der Economy Class von China Southern Airlines haben bei internationalen Flügen nun die Möglichkeit, beim Check-in mehrere Sitzplätze nebeneinander zu reservieren.

Mit dem Produkt „Neighbor-free Seat“ können je nach Verfügbarkeit ein, zwei oder drei zusätzliche Plätze in einer Sitzreihe erworben werden. Die Kosten sind dabei deutlich geringer als die Buchung zusätzlicher Tickets. Reisende erhalten so die Möglichkeit, ihren Langstreckenflug mit mehr individuellem Raum und mehr Privatsphäre zu genießen.

Ein zusätzlicher Platz ist für 650 Renminbi (rund 83 Euro; die Preise bemessen sich am tagesaktuellen Wechselkurs) erhältlich, zwei zusätzliche Plätze kosten 1.200 Renminbi (rund 154 Euro) und drei zusätzliche Plätze 1.700 Renminbi (rund 218 Euro). Neben Barzahlung und Zahlung mit Kreditkarte können Kunden von China Southern Airlines das Produkt auch mit Bonusmeilen des Treueprogramms Sky Pearl Club bezahlen.

Über China Southern Airlines

China Southern Airlines ist die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens. Die Airline verfügt über die größte Flotte, das am weitesten ausgebaute Streckennetz sowie die größte Passagierkapazität aller chinesischen Airlines. Aktuell fliegt China Southern Airlines mit einer Flotte von über 820 modernen Passagier- und Frachtflugzeugen und setzte unter anderem als erste Fluggesellschaft der Welt sowohl Maschinen vom Typ Airbus A380 als auch Boeing B787 ein. Pro Tag bedient China Southern Airlines mit über 3.000 Flügen insgesamt 224 Ziele in 40 Ländern und Regionen in Asien, Europa, Amerika, Afrika und Ozeanien. Im Jahr 2018 beförderte China Southern Airlines rund 140 Millionen Passagiere und damit im 40. Jahr in Folge mehr als jede andere Fluggesellschaft in China. China Southern Airlines gilt als größte 4-Sterne-Fluggesellschaft der Welt und wird seit Jahren immer wieder von Skytrax ausgezeichnet. http://global.csair.com