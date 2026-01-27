Nebel beeinträchtigte WEF Verkehr in St. Gallen-Altenrhein

WEF Flugzeuge am Flugplatz St. Gallen Altenrhein (Foto: Flugplatz St. Gallen Altenrhein)

Am Flugplatz St.Gallen-Altenrhein verzeichnete man in der vergangenen Woche des Weltwirtschaftsforums (WEF) aufgrund von dichtem Nebel erneut ein geringeres Verkehrsaufkommen als in den Vorjahren.

Als dem Davos nächstgelegenen Regionalflugplatz kommt St.Gallen-Altenrhein normalerweise eine zentrale Rolle bei der An- und Abreise der WEF-Teilnehmenden zu. Üblicherweise bedeutet dies einen intensiven Flugbetrieb – nicht jedoch auch in diesem Jahr. Der hartnäckige Nebel führte zu zahlreichen Ausweichlandungen und in der Folge zu einem geringeren Verkehrsaufkommen als geplant.

Mit 202 zusätzlichen Flugbewegungen liegt der Wert zwar rund 27% über dem Vorjahr, jedoch deutlich unter den Erwartungen.

Leider hat die Nebellage und die dadurch schlechten Sichtverhältnisse in der diesjährigen WEF-Woche erneut einen eingeschränkten Flugbetrieb verursacht und somit während den ersten drei Wochentagen lediglich eine beschränkte Anzahl Ankünfte und Abflüge zugelassen. Trotz des Wetterumschwungs in der zweiten Wochenhälfte konnten wir insgesamt weniger Flugverkehr als erwartet verzeichnen. Es tut mir allem voran für unsere Kunden und Partner leid, welche nicht wie geplant zu ihrem Zielort operieren konnten, aber auch für all unsere Mitarbeitenden, welche mit Spannung, Leidenschaft und höchster Motivation dieser Woche entgegenfieberten. Unternehmerisch betrachtet sind wir den meteorologischen Risiken ausgesetzt, damit müssen und werden wir umgehen,

so Thomas Krutzler, CEO der People’s Air Group.

