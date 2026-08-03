National Airlines übernimmt dritte Boeing 777F

National Airlines Boeing 777-200F (Foto: National Airlines)

National Airlines hat den dritten Boeing 777-200F Vollfrachter in Empfang genommen und will in den kommenden Monaten einen vierten Boeing 777F Frachter übernehmen.

Der Boeing 777-200 Vollfrachter mit der Registrierung N795CA nahm am 30. Juli 2026 den kommerziellen Betrieb mit einem Charterflug in den Nahen Osten auf. Die in Florida beheimatete National Airlines bestellte 2024 vier neue Boeing 777-200F. Die Fluggesellschaft erhielt ihre erste Boeing 777-200F im April im Rahmen einer feierlichen Übergabe im Boeing Werk in Seattle.

Die zügige Auslieferung der zweiten und dritten 777F sowie die erwartete vierte 777F werden die wachsende Präsenz der Fluggesellschaft im internationalen Luftfrachtmarkt stärken und es ihr ermöglichen grosse Fracht zu transportieren, die nicht im Unterflurbereich von Linienflugzeugen transportiert werden kann.

Da die Kundennachfrage nach zuverlässigen und maßgeschneiderten Luftfrachtlösungen stetig wächst, bietet die Boeing 777 Freighter die Leistung, Effizienz und globale Reichweite, die für komplexe Logistikprozesse in unterschiedlichsten Branchen erforderlich sind.

National Airlines, Teil von National Air Cargo, betreibt nun eine Flotte von drei 777-200F, neun Boeing 747F sowie Airbus A330-300 und A330-200 Passagierflugzeugen, um maßgeschneiderte globale Fracht- und Passagiercharterlösungen anbieten zu können.