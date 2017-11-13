Nantes ist neues Ziel ab Hamburg

ATR 72-600 Hop! (Foto: ATR)

Die Air France-Tochter HOP! verbindet Hamburg neu ganzjährig dreimal wöchentlich mit dem französischen Nantes.

Nantes ist ein komplett neues Ziel im Hamburger Flugplan, die Destination wurde vorher ab dem Flughafen Hamburg noch nicht bedient. Jeweils montags, mittwochs und freitags wird die Universitätsstadt an der Loire angeflogen. Zum Einsatz kommen Flugzeuge des Typs CRJ 1000 und 700 mit 70 bis 100 Sitzplätzen. Ob für einen Städtetrip in eine schöne Universitätsstadt oder als Ausgangspunkt zu weiteren Zielen in Frankreich bietet die Airline Passagieren auch attraktive neue Reisemöglichkeiten.

Nantes: Wirtschaftszentrum an der Loire

Nantes, die Hauptstadt der französischen Region Pays de la Loire, liegt ca. 50 Kilometer vom Atlantik entfernt. Sie ist die fünftgrößte Stadt Frankreichs und bildet zusammen mit dem viertgrößten Hafen des Landes in Saint Nazaire ein bedeutendes Wirtschaftszentrum. Zudem ist Nantes eine Universitätsstadt voller junger Menschen und lockt als moderne Metropole mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählen unter anderem das Château des ducs de Bretagne (dt. Schloss der Herzöge der Bretagne), die Machines de l’Île (dt. Inselmaschinen) – ein Kunstprojekt mit großen, beweglichen Tiermaschinen – und die Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Darüber hinaus gibt es in Nantes ideale Anschlussverbindungen zu weiteren französischen Zielen wie Lille, Saint Nazaire, Lyon, Marseille, Montpellier und Toulouse.

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