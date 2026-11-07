Nachwuchs für die Schweizer Flugsicherung

Berufstage am Flughafen Zürich Skyguide stellt sich im Tower Zürich vor (Foto: Skyguide)

Mehr als 100 Teilnehmende haben an den Berufstagen 2026 Einblick in die Arbeitswelt von Skyguide erhalten.

Skyguide investiert kontinuierlich in die Gewinnung von Nachwuchs für die Flugverkehrsleitung und rekrutiert im Schnitt rund 50 Personen pro Jahr für die Ausbildung. Mit Berufstagen und Formaten für die Gaming-Szene spricht das Unternehmen gezielt Menschen an, die die Voraussetzungen und das Interesse für diesen anspruchsvollen Beruf mitbringen. Skyguide vereint über 80 unterschiedliche Berufe, die gemeinsam täglich für einen sicheren und effizienten Betrieb sorgen.

Mehr als 100 Teilnehmende haben an den Berufstagen 2026 am Flughafen Zürich die Arbeitswelt von Skyguide aus nächster Nähe kennengelernt. Führungen durch die Überflugskontrolle im Kontrollzentrum in Dübendorf, Besuche im Kontrollturm Zürich sowie Einblicke in technische Anlagen der Flugsicherung haben einen Blick hinter die Kulissen des täglichen sicheren und effizienten Flugverkehrs ermöglicht.

Die Teilnehmenden haben diese drei Berufsfelder kennengelernt:

Berufstage am Flughafen Zürich Skyguide stellt sich vor Lotse im TWR ZRH (Foto: Skyguide)

Flugverkehrsleitende (ATCO) überwachen und koordinieren den Flugverkehr.

Mitarbeitende der Flugsicherungsdienste (ANSE) versorgen Fluggesellschaften, Pilotinnen und Piloten, Flughäfen und Flugverkehrsleitende mit wichtigen Informationen.

Technische Fachleute (ATSEP) betreuen Kommunikations-, Navigations- und Radarsysteme und schaffen damit die technischen Voraussetzungen für einen sicheren Flugbetrieb.

Nachwuchs für die Flugsicherung

Für Skyguide ist die Nachwuchsgewinnung zentral. Das Unternehmen bildet kontinuierlich neue Flugverkehrsleitende aus, um auch langfristig genügend qualifizierte Fachkräfte für die Flugsicherung sicherzustellen. 2026 starteten 48 Lotsinnen und Lotsen ihre Ausbildung bei Skyguide.

«Die Sicherheit des Schweizer Luftverkehrs hängt von hoch spezialisierten Mitarbeitenden ab. Deshalb müssen wir heute Menschen für diese Berufe begeistern, die morgen unseren Luftraum sicher machen und die dafür notwendige Technik betreiben. Unsere Berufe sind anspruchsvoll und spannend. Sie verbinden Verantwortung, Teamarbeit und modernste Technologie am Puls der Luftfahrt.», sagt Urs Lauener, Chief Operating Officer von Skyguide.

Berufstage am Flughafen Zürich bei Skyguide das AIM stellt sich vor (Foto: Skyguide)

Vielfältige Fähigkeiten gefragt

Wer die Ausbildung zur Flugverkehrsleiterin oder zum Flugverkehrsleiter beginnen möchte, braucht keine Vorkenntnisse in der Luftfahrt. Bewerberinnen und Bewerber sollten logisch denken, mehrere Aufgaben gleichzeitig im Blick behalten und auch unter Druck konzentriert bleiben. Ebenso wichtig sind Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Für die Nachwuchssuche nutzt Skyguide zuweilen ungewöhnliche Formate. So lud das Unternehmen diesen Herbst zu Mario-Kart-Challenges gegen Flugverkehrsleitende in Bern, Lausanne und Lugano ein. Damit will Skyguide auch Gamerinnen und Gamer die Ausbildung näherbringen.

«Wir haben festgestellt, dass Menschen, die gerne und gut gamen, über viele der fachlichen Kompetenzen verfügen, die man als erfolgreicher Fluglotse benötigt.», sagt Lauener weiter.

Berufstage am Flughafen Zürich Skyguide stellt sich vor Lotse im TWR ZRH (Foto: Skyguide)

Berufe erlebbar machen

Die Berufstage am Flughafen Zürich ermöglichen Interessierten einen direkten Einblick in die vielfältigen Berufswelten in der Luftfahrt. Mit ihrem Programm hat Skyguide den Teilnehmenden praxisnahe Eindrücke diverser Berufe vermittelt und gezeigt, welche Aufgaben hinter einem täglichen sicheren und effizienten Flugverkehr stehen. Neben den vorgestellten Berufen, bietet Skyguide mit über 80 verschiedenen Berufen vielfältige Karrieremöglichkeiten.

Wer weitere Berufswelten am Flughafen Zürich entdecken möchte, hat dazu am Job Meet & Greet vom 7. November 2026 von 9.30 bis 17.00 Uhr im Besucherraum der Zuschauerterrasse B Gelegenheit. Diverse Unternehmen, darunter auch Skyguide, präsentieren sich vor Ort und informieren über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Skyguide bietet während des ganzen Jahres Berufsinformationsveranstaltungen an und ist an verschiedenen Aus- und Weiterbildungsmessen präsent. Die nächsten Veranstaltungen und Anmeldemöglichkeiten finden sich unter Events.

Wer einen Blick hinter die Kulissen der Schweizer Flugsicherung werfen möchte, findet weitere Informationen zu Führungen in Dübendorf und Genf unter Führungen bei Skyguide.

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